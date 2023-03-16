矽谷銀行倒閉前 風控長曾出缺長達9個月

矽谷銀行曾出現九個月沒有風控長的情況，直到歐森接下該職位。（取自矽谷銀行）

矽谷銀行 （Silicon Valley Bank，SVB）上周無預警倒閉，是美國歷史上第二大銀行破產 案件。事實上，該公司去年4月到今年1月，長達九個月，基本上都處於風控長（Chief Risk Officer）出缺的狀態，一直到今年1月矽谷銀行聘請日本 三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corp）前風控長歐森（Kim Olson），該職位才不再空缺。

依照該公司今年的一份資料顯示，去年4月起，風控長一直出現空缺，而公司的風險會議則增加了一倍多，或許顯示出銀行對於所持部位的擔憂。

矽谷銀行的前風控長伊祖里艾塔（Laura Izurieta）是2022年4月離職，但一直到今年的1月，矽谷銀行才聘請前日本三井住友銀行的歐森。

矽谷銀行執行長貝克（CEO Greg Becker）在歐森上任時發布的新聞稿表示，歐森作為資深風險控管的領導者，且先前在監管機構和銀行監管機構的經歷，積累了深厚而多方面的金融服務經驗，相信能完美積極管理矽谷銀行的財務和非財務風險，幫助矽谷銀行下一階段的增長，擴展公司的風險管理能力。

新聞稿指出，歐森在金融服務業已有30年經驗，在加入矽谷銀行之前，是三井住友銀行美洲的首席風控長，及SMBC和三井住友金融集團的執行官。在加入三井住友之前，歐森曾在金融機構擔任高級風險管理職務，並擁有評級機構經驗，以及專業服務方面的經驗，為大中型金融機構提供2008年金融危機後，不斷變化的法規、風險管理和壓力測試方面的建議。

依據介紹，歐森的職業生涯始於紐約聯邦儲備銀行，在十年的時間中，歐森在銀行監管方面擔任過各種高級政策、監管和審查職務。

據專注於銀行產業的媒體Banking Dive報導，在前風控長伊祖里艾塔離開職位時，簽署了一份協定，她會在非執行管理的職位上再留任六個月，以提供過渡穩定性，同時公司也在尋找她的接任者。