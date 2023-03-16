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加州蒙特瑞縣帕哈羅洪患嚴重 紐森勘災：準備隨時援助

編譯組／綜合15日電
加州州長紐森15日前往蒙特瑞縣帕哈羅視察洪災災情。（美聯社）
加州州長紐森15日前往蒙特瑞縣帕哈羅視察洪災災情。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）15日前往蒙特瑞縣（Monterey County）視察帕哈羅河（Pajaro River）堤防決堤造成的嚴重災情。由於被迫撤離的居民要求知道他們可時可以回家，加州交通局（Caltrans）宣布將在16日前全面重開1號公路。

交通局：16日前重開1號公路

紐森15日在小鎮帕哈羅鎮召開記者會說：「看到這裡滿目瘡痍，我們非常清楚接下來要做哪些工作，加州已準備好隨時提供援助。」

居民抱怨撤離令未取消

儘管工作人員正在全天候修補淹沒帕哈羅鎮長達365呎的堤防缺口，但因為大部分洪水已退，1700多名無法回家的居民和商家變得愈來愈不耐煩，部分民眾聚在華森維爾（Watsonville）和帕哈羅之間的橋梁上，抱怨撤離令還未取消。

加州交通局第五區（Caltrans District 5）發言人拉賓斯基（Kevin Drabinski）表示，一名結構工程師已完成對1號公路遭受洪水破壞的評估，認為帕哈羅的水泥橋梁現在可安全通車。預計1號南向車道將在15日晚上重新開放，北向車道將在16日上午重新開放。

拉賓斯基說：「現在沒有比這座橋梁通車更重要的事，但這只是這次救災工作的一小部分。」

紐森視察過帕哈羅災情後說：「如果還有人對大自然及其憤怒有所懷疑，請來加州看一看。」

紐森表示，加州已獲得1億3800萬元資金用於計畫已久的堤防加固工程，並希望縮短預定的五到七年工作時間。紐森說：「根據這次經驗，沒有人能再忍受五到七年。」

蒙特瑞縣帕哈羅河堤防決堤，河水氾濫，淹沒了住宅區和農田。（美聯社）
蒙特瑞縣帕哈羅河堤防決堤，河水氾濫，淹沒了住宅區和農田。（美聯社）

農民受災可領600紓困

紐森表示，受洪水影響的農民可以透過去年美國農業部和聯合勸募（United Way）10月宣布的一項4200萬元計畫，獲得600元紓困金。紐森說，雖然這些紓困金會立即開始發放，但當地未來幾個月仍繼續需要援助，包括修復房屋和商業。

紐森還表示，他已經聯絡美國陸軍工兵部隊（U.S. Army Corps of Engineers）和其他單位，重新確定防洪工作的優先順序，以便讓像帕哈羅這類貧困地區不會被安排在最後。

紐森說：「為什麼這個堤防數十年來都沒有修復？我們必須改變聯邦評估這些計畫的方式」。

紐森 加州 紓困金

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