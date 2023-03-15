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矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

矽谷銀行倒閉／4次轉帳失敗 華人創業者排隊取出數百萬

記者劉先進／柏克萊報導
華人資深創業者孫鄰家經過四次轉帳未果，現場排隊一小時，13日上午成功拿到數百萬現金支票。（受訪者供圖）
華人資深創業者孫鄰家經過四次轉帳未果，現場排隊一小時，13日上午成功拿到數百萬現金支票。（受訪者供圖）

矽谷銀行因擠兌潮導致資不抵債、最終倒閉。灣區資深創業者孫鄰家（Arvin Sun）14日表示，得知該銀行的消息，他一開始比較冷靜，因為諮詢朋友獲悉，儲戶即使存錢超25萬元，通常也能取出來。但為避免投資者擔心投資的資金流失，決定取出存款。最終經過四次轉帳未果，現場排隊一小時，成功在13日上午拿到數百萬現金支票。

孫鄰家是連續創業者，曾創立鄰家鋪子SND、易美佳人EMBEAUTY等公司，也是Deeper Network Advisor、日日煮美國合夥人；此前和史丹福大學校友劉嘉懿（Jack）在矽谷聯合創立全球寵物線上培訓互動平台「Traini」。

孫鄰家說，9日看到矽谷銀行股價下跌，當時並不擔心，因為銀行缺少數個億資金是很正常的事；「我個人對銀行業務和運營也比較瞭解，所以很冷靜，沒怎麼擔心。有經驗的朋友也告訴我，即使存款在25萬元以上，以前出現類似情況，也可以取出錢。」

不過，投資人陸續分享新聞給孫鄰家，考慮到不能讓他們擔憂，他周四開始嘗試轉帳，希望取出投資者存在銀行的數百萬資金。「我在這個過程中有焦慮，擔心影響投資人，影響自己的信譽，也憂慮是否能讓我一次性拿錢，如果存款分期給用戶怎麼辦？」

從上周四開始，他總共四次嘗試從矽谷銀行轉帳出來都未能成功；「上周四早上、晚上轉帳都失敗，當時就覺得出了問題，但沒想到銀行會破產。周五凌晨，我在洛杉磯出差，早上七點多起床，看到有關破產的新聞，加州政府也宣告要接管矽谷銀行，這比我預期的要快，」他說，「基於該銀行的地位和影響力，不少科技公司、風險基金都在那裡存款，如果政府不管，可能會引發系統性金融風險。」他表示，「政府會接手，這一點我很確定。（註明：矽谷銀行3月10日被美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管，宣告破產」。

孫鄰家說，在3月14日早上又嘗試轉帳還是未成功，最終他採取保險的方法，跑到南灣的矽谷銀行現場取錢，排隊一小時後，終於拿出數百萬的現金支票。

他分析，矽谷銀行倒閉造成的影響有幾個方面，創業公司可能會在短時間內融資困難，如果大公司出現資金流問題，會減少業務投入，影響創業公司業務，也可能導致裁員。另外，矽谷銀行服務科技和初創企業等，「非科技企業沒有存錢在該銀行，以後很多公司也要考慮分散風險。風險基金此後投資公司，也會更多考慮風險控制。」

華人資深創業者孫鄰家經過四次轉帳未果，現場排隊一小時，13日上午成功拿到數百萬現...
華人資深創業者孫鄰家經過四次轉帳未果，現場排隊一小時，13日上午成功拿到數百萬現金支票。（受訪者供圖）

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