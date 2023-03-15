矽谷銀行倒閉「帳戶被鎖」 納帕釀酒業者不安

加州酒鄉一些業者，也因矽谷銀行倒閉陷入困境。（美聯社）

爆發危機倒閉的矽谷銀行 ，主要知名度是它與矽谷高科技業的密切聯系，尤其是與新創公司與創投行業的關係，提供這些公司資金和其他創業支持。不過，矽谷銀行於1994年也設立了以納帕釀酒業為客戶的分行，而且與業者合作頗為成功，也成了納帕酒鄉業者喜愛的一家銀行。因此，上周五矽谷銀行危機爆發時，數十家與銀行關係密切的納帕知名酒莊，陷入極度不安狀態。

在納帕縣開設Miura酒莊的柯米吉 (Emmanuel Kemiji) 上周五起床時，發現無法進入他矽谷銀行的帳號。他先感到一陣迷惑，隨後從新聞報導中發現了整個事態的嚴重性。

柯米吉的Miura釀酒廠專門製造每瓶35元到80元之間的高級酒。過去20年間，他一直是矽谷銀行的忠實顧客。西海岸許多釀酒業者都喜愛這家銀行服務。銀行危機突然爆發，許多業者陷入一陣夢魘。

所幸柯米吉13日下午終於可重新使用他的銀行帳戶。他說，過去幾天處於一種非常不確定狀態，感到非常痛苦。柯米吉表示，由於帳戶被鎖住，他無法確知幾筆交易是否已順利進行。另外一些支出都是自動轉帳，他非常擔心如果轉帳不成，自己的信用會被打折扣。

柯米吉於13日下午與矽谷銀行代表取得聯繫，在銀行協助下，他得以重新進入自己的帳戶，另外也接到通知，稱聯邦存款保險 公司(Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) 已指定一家聯繫銀行，協助矽谷銀行顧客。

柯米吉20年前為他的釀酒事業找銀行時，他徵求納帕谷酒廠同業的意見，結果多數人推薦矽谷銀行。柯米吉說，釀酒業是一種非常特別的產業，因為每當釀造一批葡萄酒後，通常需隔三、四年後才賣出去，因此報酬需要隔一段時間才看得出來，這中間就需要銀行支持以維持資金運轉。

另外一個特點是，釀酒業每年的花費集中在一、兩段時間，其中之一就是葡萄收穫期，另外一個時間點裝瓶期，因此需要一個能夠配合很好的銀行，即時提供釀酒業所需資金。矽谷銀行對釀酒業這個特點相當清楚，能夠配合酒莊需求。

柯米吉說，當初接觸時，他發現矽谷銀行非常瞭解酒業的需求。矽谷銀行詳細將他的存貨、抵押品、收入，以及花費記錄下來，銀行專員處理熟練，讓他感到非常安心。

柯米吉目前處於一種觀望狀態。他強烈考慮轉到另外一家銀行，可是在作出最後決定前，他仍要觀望整個矽谷銀行事件的未來發展。一方面，其他銀行對釀酒業的認識，可能沒有矽谷銀行這麼深。另方面，雖然Miura酒莊銀行存款沒有受到太大影響，可是柯米吉擔心整個矽谷銀行事件可能會衝擊到釀酒業的發展。他說，如果銀行業走下坡，願意花錢購買名酒的顧客可能會流失，如此一來，誰都得不到好處。