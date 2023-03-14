矽谷銀行倒閉重創灣區經濟 3成小企業客戶發不出薪

受矽谷銀行倒閉影響的不僅是個人和科技業，還包括灣區整體經濟。（美聯社）

矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）10日無預警宣布倒閉，企業和政界人士還在持續評估損失，並試圖在恐懼和不確定性中安撫投資者和市場。

加州 州長紐森11日上午發出聲明，支持聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，簡稱FDIC）作為接管人採取的措施。

紐森說：「在過去48小時裡，我一直與白宮和財政部最高領導人保持聯絡，大家都正在和FDIC合作，求盡快穩定情勢，以保護就業、民眾生計，和作為加州經濟支柱的整個創新系統。」

代表舊金山 的加州參議員威善高（Scott Wiener）推文表示，銀行倒閉造成的影響可能比地方商業倒閉更深遠。他說：「灣區是整個國家創新體系的心臟區，科技業最大地區性銀行的倒閉，可能受到重創的不僅是灣區本地的經濟和居民，還有美國整個銀行體系。」

威善高說，受矽谷銀行倒閉影響的不僅僅是科技業，還有許多小商業。以一家使用矽谷銀行服務的舊金山薪資處理公司為例，他們下周要放發給舊金山披薩店、玉米捲餅店、自行車店數千名員工的薪資，將改由FDIC負責。

舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）也推文說：「如果存款問題不能盡快獲得解決，它危及的將不僅是一個城市、一個地區，而是整個美國經濟最重要、最具創新性的行業。」

麥德誠引述創投公司Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）的推文稱，監管機構需要提供矽谷銀行的是存款，而非紓困，因為矽谷銀行有4萬名客戶是小企業。陳嘉興表示，這些小企業有約三成無法在未來30天內發薪水給員工，估計會有約12萬勞工領不到薪水。

部分科技企業創辦人也紛紛表達矽谷銀行倒閉對公司經營的影響。

位於紐約的語音社群應用程式Squad創辦人華森（Isa Watson）說：「我們的矽谷銀行信用額度今天被關閉了，這是我們用來支付帳單的方式，我不得不把所有帳單全部轉移到我的個人信用卡上。」

此外，人們也擔心，與矽谷銀行有關的一些灣區可負擔住房開發計畫可能會被擱置或延後。矽谷銀行網站稱，自2002年以來，他們投資或借出的住房計畫資金已超過20億元，包括Berkeley Way and Hope Center和舊金山1036 Mission Street Apartments。

不過，專家表示，矽谷銀行的倒閉不太可能造成像2008年時的金融危機，存款少於25萬元的帳戶根本不必擔心，因為FDIC提供的擔保上限為25萬元。