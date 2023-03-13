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矽谷銀行風暴 第一共和銀行出現排隊人潮 存戶「先領先安心」

記者李榮／灣區報導
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

SVB集團旗下矽谷銀行（Silicon Valley Bank）無預警倒閉後，引發市場震驚，大批個人與商業戶恐損失不小，畢竟聯邦存保額度只有25萬元。矽谷銀行銀行出事後，許多人擔心會出現銀行倒閉潮的骨牌效應；一些分析師也開始檢視銀行的財務狀況，篩選出較為脆弱的銀行，其中第一共和銀行（First Republic Bank，FRB）被列為危機最大的銀行之一。

消息傳出後，該公司股價大幅暴跌，而在南灣的分行，也出現排隊的人潮，一些人至提款機提領現金。

媒體報導，一些分析師發現，第一共和銀行與矽谷銀行類似，資產的公平市場價值（估計價值）與資產負債表價值（實際價值）之間存在巨大差異。不過，第一共和銀行有發出聲明呼籲存戶及投資者不必擔心，因為存款是安全的，公司存款基礎雄厚且來源非常多元化，只有約4%的存款與科技行業相關。

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 是在日前被迫低價賣出債券的部位來籌措現金，巨幅歸損18億元。另外又因為籌資失敗，周五遭加州金融保護與創新部 (DFPI) 關閉，並移交給聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管。

擔心發生連鎖效應，業內人士是排除投行後，分析總資產至少為100億元的銀行，從FactSet研究108家銀行，將利息收入減去利息支出，再除以總營運資產，列出下列10間可能步矽谷銀行後塵的銀行名單，包括：Customers Bancorp (CUBI-US)、第一共和銀行 (First Republic Bank) (FRC-US)、Sandy Spring Bancorp (SASR-US)、New York Community Bancorp (NYCB-US)、First Foundation (FFWM-US)、Ally Financial (ALLY-US)、Dime Community Bancshares (DCOM-US)、Pacific Premier Bancorp (PPBI-US)、Prosperity Bancshares (PB-US)、Columbia Financial (CLBK-US)。

業內分析人士指出，在10家有可能步其後塵的銀行裡，在名單中的第15大的第一共和銀行（First Republic Bank，FRB）危機不小。而位於南灣的第一共和銀行周六出現罕見的人潮，有人至分行關心資金狀況，甚至移轉資金。

一位不願具名的存戶指出，銀行業存放款業務本來就是建立在信任的基礎之上，現在矽谷銀行第一張骨牌倒下，「天知道還會有多少間會出事？」因此現在的資金還是「先領先安心」。

矽谷銀行 分析師 加州

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