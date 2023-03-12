矽谷銀行爆雷 傳馬斯克有意收購

矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）轟然倒塌，是自2018年次貸危機以來最嚴重的銀行業危機。華人資深投資 家指出，矽谷至少半數的初創公司都與這家銀行有著千絲萬縷的聯繫，它的失敗將重創高科技產業。不過，11日傳來首富馬斯克有意收購，這無論如何都是個好消息。

矽谷資深投資人于海燕表示，矽谷銀行的主營業務是投資矽谷的新創企業，不同於傳統銀行，矽谷銀行根據公司未來潛力、科研水平等進行放貸、投資等，這自然受到許多創業家的青睞，許多初創公司都會選擇在矽谷銀行開戶。

于海燕指出，矽谷銀行是一家本地化銀行，對矽谷的意義深遠。儘管矽谷銀行在麻州有分支，主營生物科學方面，但她估計，銀行至少80%的業務在矽谷本地。「儘管倒閉事件對全國的影響不大，但對以高科技產業為主的矽谷，影響是深遠的。」

于海燕表示，矽谷整體的創造力都會因此受挫。（記者王子涵／攝影）

「矽谷是全世界高科技產業的風口，矽谷銀行又深度參與到科技產業的方方面面。矽谷銀行倒閉，我擔心矽谷整體的創造力會受挫。」于海燕稱，「而且，如出現普遍的信任危機，銀行客戶可能寧願承受損失也要取出存款，賣掉銀行業的股票，像多米諾骨牌效應一樣，產生一連串的銀行擠兌現象。」

面對全行業的恐慌情緒，已經接管矽谷銀行的美國聯邦監管機構（FDIC）10日表示，存款低於25萬元的公司賬戶在保險的保護範圍，可獲得全額賠償。存款高於25萬元的，需要稍後撥打聯邦監管機構的熱線了解情況。

資深投資人：初創公司快自救

于海燕表示，聯邦監管機構的清算速度較慢，這一次或許會加快進行，但對於初創企業來說，不要過度指望聯邦的賠款，要盡早展開自救，減少損失。于海燕說，那些直接被矽谷銀行注資的初創公司，原先的投資承諾肯定化為烏有了，這也是為什麼對初創企業的打擊是最致命的。

初創企業的發展極度依賴貸款和投資。于海燕說，「疫情 之前，矽谷銀行對於初創企業的成熟和失敗的比率，是可預見可控制的。」但疫情三年，融資的困難變大，成本更高，企業進入惡性循環。銀行暴雷後，可以說矽谷元氣大傷。」

矽谷銀行未來的命運究竟如何，今後兩周將成為關鍵。于海燕表示，拯救是必要的，已經有許多華爾街金融專家呼籲美聯儲救市，11日下午也傳來首富馬斯克有意收購矽谷銀行的消息。無論如何，如果在此時有人站出來力挽狂瀾，對於矽谷都是個利好消息。