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甫裁灣區524個工作…亞馬遜砸2億現金 聖他克拉拉買地

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣報導
亞馬遜以2.378億元現金從歐文斯克寧買下中央高速公路960號，總面積為41.5畝的土地。（記者葛歆睿／攝影）
亞馬遜以2.378億元現金從歐文斯克寧買下中央高速公路960號，總面積為41.5畝的土地。（記者葛歆睿／攝影）

公共房地產記錄顯示，亞馬遜Amazon）公司的服務部門已經支付了超過2億元，購買聖他克拉拉縣的一個大型工業基地，此前一家工廠已經在那裡運營了幾十年，直到最近幾個月才關門大吉。

亞馬遜此次購房置地，與灣區科技公司目前處於裁員模式、幾乎沒有考慮未來擴張的說法背道而馳。即使正在裁員，許多科技公司仍同時在繼續積極地規畫未來的增長。

3月6日提交的文件顯示，亞馬遜一個名為Amazon.com Services的部門，以2.378億元的價格收購了位於聖他克拉拉縣中央高速公路（Central Expressway）和拉斐特街（Lafayette Street）拐角處的Owens Corning工廠綜合體和相鄰土地。

根據聖縣估值官公室的檔案記錄，這塊土地的地址為中央高速公路960號（960 Central Expressway），總面積為41.5畝。Amazon.com Services以全款現金完成了這筆交易。

亞馬遜此前已在WARN通知中草擬了計畫，以裁減灣區的524個工作崗位，涉及桑尼維爾和舊金山的員工。

將土地出售給亞馬遜的是隸屬於歐文斯科寧的Owens Corning絕緣系統公司。這家公司是玻璃纖維、隔熱材料和屋頂產品的製造商。該公司曾於2021年表示，將停止聖他克拉拉工廠的營運。

Owens Corning在向加州勞工部官員提交的一份WARN通知中稱，2022年10月左右裁員225人，與之前宣布的工廠關閉有關。

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