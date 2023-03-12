北加蒙特瑞縣決堤淹大水 撤離數千人

蒙特瑞縣河川堤防決堤，淹沒當地許多社區。（美聯社）

北加州 蒙特瑞縣（Monterey County）一個以出產草莓聞名的農業區，當地一條河川因為新大氣河來襲而決堤，數千居民因此被迫撤離。

蒙特瑞縣11日有超過8500人收到撤離警告和命令，其中約1700人是帕哈羅（Pajaro）居民，他們大多是西語裔農民。官員表示，帕哈羅河（Pajaro River）堤防決口寬約100呎，他們10日晚上在堤防決堤前已挨家挨戶呼籲民眾在下大雨前撤離，但一些居民並未離開，迫使緊急救援人員和加州國民警衛隊（California National Guard）必須連夜救出50多人。

蒙特瑞縣議會議長阿雷荷（Luis Alejo）推文說：「我們一直希望避免發生這種情況，但最壞的情況還是發生了，帕哈羅河在午夜時決堤氾濫。」

州長辦公室：密切觀察災情

阿雷荷指出，洪水阻斷了蒙特瑞縣和聖他克魯茲縣，造成的破壞需要好幾個月才能修復。加州州長辦公室11日也表示，他們正在密切觀察帕哈羅災情，已動員各界力量支援災區。

帕哈羅谷（Pajaro Valley）是加州沿海一個農業區，以生產草莓、蘋果、花椰菜等作物聞名，Driscoll’s Strawberries 和 Martinelli’s等著名企業的總部都設於此處。

帕哈羅河堤防1995年曾決堤，淹沒了2500畝農田和社區，造成兩人死亡、財產損失達1億元。加州去年通過一項為堤防建設計畫預付資金的法律，預計2024年可開始動工。

帶領制定這項法律的加州參議員萊爾德（John Laird）表示，這項計畫現在資金充足，但時機不佳，遇上今年暴雨連連。他說：「這很悲慘，我們本應可以在風暴來襲前完成這項計畫。」

本周來襲的大氣河是加州這個冬季出現的第十個大氣河，暴風雨給加州帶來破紀錄雨雪，幫助改善持續了三年的乾旱狀態，已下降到驚人低水位的水庫，現在的水位已遠高於每年此時的歷史平均，官員必須進行洩洪以協助防洪，同時為未來更多的降雨騰出儲存空間。

加州州長紐森（Gavin Newsom）近日宣布加州34縣進入緊急狀態，拜登政府10日上午已批准了部分縣的緊急狀態。