大氣河風暴「雨彈狂炸」 南灣社區急撤居民

大氣河衝擊灣區，導致道路關閉人員疏散。（美聯社）

最新的大氣河風暴系統在9日（周四）晚上到10日（周五）早上襲擊了灣區 ，帶來強大的降雨和狂風組合，致使道路被淹沒，樹木被躺平。

由這場風暴而來的絕大部分降雨在周四晚間和夜間落下，東灣社區受到的衝擊尤為顯著。根據國家氣象局（National Weather Service）周五早上5時左右的12小時雨量統計，屋崙的雨量相當大，達到1.47吋，核桃溪的雨量為1.30吋。灣區其他城市的降雨量徘徊在1吋左右，聖荷西0.88吋，略多於舊金山市中心的0.77吋。

大多數內陸社區的陣風在每小時35至45哩左右，而在海拔較高的地區則高達每小時65至75哩。

大雨給整個地區的道路帶來了問題，國家氣象局發布的洪水 警報一直持續到周日（12日）。據加州交通廳稱，由於水泵站發生故障導致洪水泛濫，屋崙市第35大道和High Street街之間的580號州際公路周五上午被雙向關閉。截至周五上午9時15分，東行車道才重新開放，而西行車道在中午前開放。

由於聖他克魯茲 縣華森維爾Pajaro Village社區住宅街道的洪水，居民被迫在周四晚上撤離，這種情況一直持續到周五。另據該縣警長辦公室稱，由於洪水問題，該縣的Felton Grove、Paradise Park和SoquelVillage地區居民在周四午夜前被疏散。

許多住在河邊的費爾頓（Felton）居民整夜焦急地盯著網上的河水測量儀，希望不至發生最壞的情況。在12月和1月的四次洪水之後，聖他克魯茲縣當局曾敦促附近居民撤離。那些洪水的痕跡在社區隨處可見，街道上堆積著齊腰高的泥漿，等待著工務人員鏟除。周五，水位在凌晨4時30分達到20.3呎，但到早上6時30分，水位已降至18.44呎。

未建制社區Soquel也被洪水沖垮了，Main Street街路段坍塌，發布在聖他克魯茲縣推特上的一段視頻顯示，一條快速流動的水帶垂直沖擊著受損的道路，促使其關閉。

警方周五上午估計，由於Soquel的道路被沖毀，有1000名居民已經無法通過公路離開，只有下遊的一座小木橋允許進出，補充物資也只能步行解決。

道路施工人員修復Main Street街的工作因一棵樹倒在煤氣管道中而受挫，聖他克魯茲縣警長的一名副手說，太平洋瓦電PG&E的工人在上午9點左右關閉了天然氣。

整夜的大風加上嚴重飽和的土壤，在暴風雨期間，倒下的樹木常常切斷居民的出口，並製造危險情況。周五上午，Old La Honda路和Skyline大道仍因倒下的樹木而被關閉。