紓解灣區塞車 高速路擬按哩收費

為解決交通堵塞問題，灣區大都會交通委員會提出行駛高速公路按哩程收費的計畫。（美聯社）

灣區 交通規畫官員表示，到2050年，灣區高速公路將因為嚴重的交通堵塞不堪負荷，造成的空氣污染也將使灣區天空變得灰暗。

為了避免這些嚴重的後果，規畫官員已展開為期兩年的研究，可能的解決方案是：從2035年起，向使用高速公路和主要幹道的車輛按哩程收取費用。目的顯而易見：透過收費讓人們避免單獨駕駛、減少駕駛，或使用其他大眾交通工具。

這項由大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission，簡稱MTC）主導的研究還未決定任何細節，例如收費價格、在哪些高速公路和主要幹道上收費等。研究目前仍處於初步階段，實際的建議要等到2024年冬季才會公布。

這項本周公布的概念性計畫，暗示了灣區交通官員將如何在未來幾十年內管理難以控制的高速公路壅塞問題。

這項計畫提出策略之一是「在擁有或規畫興建地區鐵路和快速巴士車道的高速公路上全車道收費」，灣區的880、680、580、280、101和80號公路是最可能收費的道路，因為大部分駕駛人不太可能繞道避免支付費用。

另一個策略是將高速公路全車道收費措施擴大到平行的主要幹道，例如毗鄰580和80號公路的東灣San Pablo Avenue。

根據這兩個策略，規畫官員想出多項可替代駕車的交通方式給民眾選擇，例如在與高速公路平行的道路上，提供每十分鐘一班的快速巴士服務，藉以鼓勵駕駛人減少開車。

MTC官員表示，收費的目的在於減少駕駛需求，而不是為了增加收入。不過，他們表示，收取的費用可作為加州公共交通服務之用，以及為低收入駕駛人提供折扣費率。

第三個策略是實施警戒線收費（cordon pricing），即一種交通壅塞收費，向進入舊金山 、屋崙、聖荷西市中心的駕駛人收費。事實上，在新冠疫情 發生之前，舊金山市府官員考慮過收取通行費，但後來疫情改變了當地交通模式和需求，便暫停了收費的研究。

MTC首席規畫師塔帕斯（Anup Tapase）說：「我們的研究是為了找出一個以收費為基礎、在政治上可接受的公平方法，來實現下一世代高速公路的共同願景。」