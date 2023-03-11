被批騷擾不同意見居民 庫比蒂諾都市規畫委員王瑞光遭免職

王瑞光在公開發言階段將矛頭直指新當選市議員富恩，稱免職提議是富恩精心策劃的政治攻擊。（記者王子涵╱翻攝）

在收到350封來信、近兩個小時的「聲討」後，庫比蒂諾市議會將一位飽受爭議的都市規畫委員免職。

市議會7日以3比2的投票 結果通過免除都市規畫委員王瑞光（R Ray Wang）的公職。包括市長魏虹、副市長莫涵（Sheila Mohan）、市議員富恩（J.R. Fruen）投下贊成票。趙良方與摩爾（Kitty Moore）投反對票。

王瑞光在2019年被任命為庫比蒂諾市規畫委員後，多名居民、市府雇員指責他在開公聽會時態度糟糕，言辭不禮貌，曾將僱員踢出線上會議、騷擾不同意見的居民等。7日的會議前，市議會就收到超過350封要求辭退王瑞光的來信。

王瑞光表示，免職提議是富恩精心策畫的政治攻擊。他指出，多數來信並非來自當地居民，且反對聲音最大的Cupertino for All非盈利組織是由富恩親自指導管理。「城市需要終止富恩報復性的政治行為。」

長達兩個小時的公開發言環節，約70名居民以線上以及現場發言的方式表達了對王瑞光繼續任職的擔憂。

居民莎倫表示，她遭到王瑞光的多次人身攻擊和威脅，稱他是一個不專業的惡棍。「眾所周知，他是一個非常富有的人，他以前就曾起訴過其他人。」莎倫說，「免職他並不僅僅可以停止庫比蒂諾過於激進的開發，而且保護居民免受人身攻擊。」

支持者表示，王瑞光願意與社區居民見面，將居民的利益放在首位，敢於站出來反對開發商，為社區發聲。

投反對票的趙良方指出，她無法在毫無證據的情況下相信對一個人的指控。「信件有來自聖荷西、屋崙 、金寶市、甚至還有洛杉磯 市。」趙良方說，「來到現場的民眾大多也沒有第一手材料。」

摩爾表示，免職不符合程序正義。她指出市議會權利過大，將行政、立法和司法合而為一。「我為所有願意付出時間、努力和精力的委員們深感擔憂，我們現在正傳遞出一個信號，即市議會在尋求報復。」

市長魏虹在現場閱讀了福斯特近期寫給庫比蒂諾市府的信件。信中稱即便到了2023年，那條信息、照片仍然震驚著她，王瑞光的價值觀和道德不適合擔當公職。