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聖利安住延長暫緩驅逐令一年 絕食華人房東抗議

記者劉先進／聖利安住報導
華人房東Geroge Wu本周到聖利安住市議會發言。（受訪者供圖）
華人房東Geroge Wu本周到聖利安住市議會發言。（受訪者供圖）

東灣聖利安住（San Leandro）市議會2月28日決定，延長暫停驅逐令（Eviction Moratorium）一年。此前針對阿縣暫停驅逐令絕食抗議的華人房東George Wu表示，這是全美城市中明文規定執行暫緩政策最長的一個城市。他已到市議會聽證會上發言抗議，希望廢除這一不公平的規定。也鼓勵更多華人房東站出來發聲抗爭，為群體的不公平待遇抗爭。

George在聖利安住有一套房屋出租。但租客欠下12萬房租。起訴租客的案件，因為暫停驅逐令的原因，推遲18次。他在縣政府大樓外絕食抗議，且有大批房東聲援。為順應民意，阿拉米達縣議會2月28日終於決定，不再延長當天到期的暫緩驅逐令。因為政策有60天緩衝期，到4月29日，暫緩政策徹底終結。George也結束為期三天的絕食。

東灣3城市 仍在執行

George說，雖然阿縣的暫停驅逐令政策即將結束，但城市有權制定法規，決定是否取消暫停政策。目前，東灣還有三個城市在執行暫停驅逐令。其中，屋崙是懸而未決，相當於還在延長。柏克萊市議會決定延長半年。聖利安住市議會則在2月28日決定，延長暫停驅逐令一年，到明年2月28日結束。

聖利安住市議會聽證會上，不少市民抗議，希望取消暫停驅逐令。（受訪者供圖）
聖利安住市議會聽證會上，不少市民抗議，希望取消暫停驅逐令。（受訪者供圖）

在6日的市議會聽證會上，George特別和十幾個房東趕過去發言。他說，幾天前，他犧牲了自己的健康，以喚醒阿縣議會做出正確的決定。暫停驅逐令不再延長，禁止犯罪背景調查的規定也被否決。「但我感到驚訝的是，驅逐禁令在這裡又被延長了一年。聖利安住成為美國擁有最長的驅逐禁令的城市。」

George說，作為一個小型住房提供者，他知道市議員想保護低收入者。「但請注意，無論你的立法動機有多好，肯定會造成意想不到的後果。事實上，有些人已經濫用這一制度，即使他們在工作並能負擔得起租金，也拒絕支付。疫情已結束，人們恢復了正常生活，沒有必要制定這一規則。因此，我敦促你重新仔細考慮這一規則，並將其取消。」

據悉，聖利安住市議員已考慮傾聽房東聲音。考慮到議員每90天審查該暫停政策，房東們希望議會能積極糾偏政策。

積極發聲 勝過打電話

George對本報表示，此前佛利蒙市議會也考慮討論是否延長暫停驅逐，但房東發言抗議後，該想法流產。這說明，房東的發言、抗議有效，「希望鼓勵更多房東站出來發聲，尤其是到市議會現場發言抗議，這種聲音有力量有情緒，能感染人，比打電話效果更好。」

George說，目前的政策環境對房東越來越不利。五、六年前，雖然政策對租客有保護，但沒有如此厲害，沒有制定這麼多不公平政策，深層原因是社會對房東的偏見。大家普遍認為房東條件不錯，在經濟上強勢，政策明顯傾向於租客，導致屋主成為弱勢群體，「發牢騷沒有用處，只有積極抗議發聲，才能改變屋主的形象，讓政客瞭解我們的困難。我再次呼籲房東積極站起來，為自己的命運作鬥爭，也為群體的不公平待遇抗爭。」

華人房東Geroge Wu此前參與絕食抗議阿縣暫停驅逐令。他呼籲更多房東站出來發...
華人房東Geroge Wu此前參與絕食抗議阿縣暫停驅逐令。他呼籲更多房東站出來發聲，維護自己的權益。（記者劉先進／攝影）

房東 租客 華人

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