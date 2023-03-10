聯合學區缺繳三季度薪資報告 9000雇員稅務受影響

舊金山聯合學區總監韋恩表示，一項會計錯誤可能對雇員的納稅申報造成影響。(取自舊金山聯合學區官方臉書)

舊金山 聯合學區 官員承認，他們未能在2022年向加州 提交三個季度的薪資報告，可能導致學區教職員的納稅申報和退稅被推遲。

舊金山聯合學區總監韋恩（Matt Wayne）發出聲明表示，儘管學區預扣了雇員的稅款，並準時繳納給加州，但預扣稅款並未詳細列出雇員個別繳納的稅款。

發現這項會計錯誤後，學區已與加州稅務局（California Franchise Tax Board）合作提交必要的文件，目前還不清楚這項錯誤是否與學區使用的Empowersf系統有關。Empowersf是一種薪資扣除軟體，一直是教師工會主要投訴的對象。

韋恩在聲明中說：「對於對雇員及其家庭造成壓力和憂慮，我們深感抱歉。學區正在採取問責措施，努力糾正這一錯誤，以確保相同的事不會再發生。」

舊金山學區9000名雇員7日都收到通知，表示他們的納稅申報可能因為錯誤變得複雜，但有多少人會因這項錯誤受到影響還不清楚。

已經申報所得稅的教師格瑞克（Becky Gerek）表示，她本周向加州稅務局查詢她的報稅狀況，但收到的回答是沒有其帳戶訊息。三天後，她收到來自學區的電子郵件，表示學區去年沒有提供稅務局三個季度的薪資報告。

格瑞克說：「我當時覺得，一個季度沒有提交資料還情有可原，但三個季度沒有提交資料實在無法想像。」

舊金山教育工作者聯盟（United Educators of San Francisco）主席庫瑞爾（Cassondra Curiel）8日晚上代表6500名工會成員，寄了一封兩頁的投訴書給學區總監，要求在4月初之前，為每位工會成員提供一個小時的「個人稅務諮詢」。

庫瑞爾在一份聲明中說：「學生需要更多，家長期望更好，舊金山市希望投資一個可茁壯的系統，教育工作者要求舊金山聯合學區支持我們，讓我們得以滿足社區的需求，讓社區獲得應得的學校。」