接替丁右立 司嘉怡參選州眾議員

司嘉怡（中）宣布競選州眾院席位。（司嘉怡競選網站）

舊金山 市議員司嘉怡（Catherine Stefani）8日宣布競選州眾議員 席位。

司嘉怡在當天早晨7時半左右，在其推特帳戶中發布一條視頻推文，宣布她將競選州眾議員的消息。司嘉怡在視頻中說道：「我是司嘉怡，我現在宣布將競選州眾議員，因為現在是時候我們修復（Fix）加州。」

她還表示，作為前檢察官和「媽媽們要求行動（Moms Demand Action）」組織中推動槍支安全的社會活動家，她承諾「將繼續與槍支製造商較量，以減少槍支暴力，」她指出，自己作為護士和工會活動家的女兒，將為保護重要的社區衛生服務，提供這些服務的前線工作人員而戰。

司嘉怡強調她將作為一個母親，將著手打造一個更好、更安全的社區和公立學校，「為我們的孩子提供更好的機會。 如果你了解我，你就已經知道我下定決心了。」她還說：「我不怕解決難題，我從不放棄。我期待與大家的合作，因為更美好的加州就從我們的社區開始。」

根據「舊金山紀事報」報導，司嘉怡在7日遞交州議會的參選文件，其競選為州眾院為選區包括舊金山西部和德利市（Daly City）的第19區。目前為華裔 眾議員丁右立席位。丁右立將在明年期滿卸任。

做為市議員司嘉怡的選區主要在該市西北部，自2018年當選市議員至今。她作為市議員的立法成就主要集中在槍支安全和受害者權利方面。司嘉怡競選網站為www.votecatherinestefani.com，目前尚未發布政綱細節。

司嘉怡也是首個公布競選該席位的候選人。此前，前華裔市議員馬兆明（Gordon Mar）在接受本報專訪時，也曾透露或許將在明年角逐丁右立席位的意願。

「舊金山標準報」報導，除馬兆明外，現任第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）和灣區捷運（BART）董事會主席李正元（Janice Li）都曾提出參選意願。

舊金山華埠社區領袖李殿邦向本報表示，司嘉怡選區主要在舊金山西部，平時與華埠社區接觸不多。李殿邦認為，無論是誰接替丁右立席位，他都希望接替者能繼續關注和支持華裔社區。

李殿邦表示，他與丁右立較為熟悉，丁右立作為華裔民選官員與華裔社區遠遠頗深。他也認為，丁右立目前為州眾院財務委員會主席，司嘉怡的背景不一定合適。

李殿邦指出，市議員陳詩敏繼續留任，服務列治文社區的可能性較大。等陳詩敏其在選區中進一步做出成績，再更上一層樓或許將更好。他也表示，目前陳詩敏為舊金山唯一的華裔市議員，因此不捨見到陳詩敏離開。

對與前市議員馬兆明，李殿邦持積極態度，表示目前馬兆明在連任失敗後，也沒有在其他地方任職。如果馬兆明宣布競選，將給予支持。