聖他羅莎學生被刺死 學區開「傾聽會」、學生訴說恐懼

約200名學生6日在蒙哥馬利高中集會抗議，稱學校管理人員未能保障他們在校園裡的安全。（美聯社）

北灣聖他羅莎（Santa Rosa）一所高中上周發生學生在校園內被刺死的案件，涉嫌學生6日首次出庭。當地學區 也於7日舉行會議，聽取學生、家長、教師和社區人士對校園安全的看法。

聖他羅莎蒙哥馬利高中（Montgomery High School）一名15歲的學生上周在教室裡持刀刺死一名16歲學生，並刺傷另一名學生。

這起暴力事件震驚了聖他羅莎社區，引發學生抗議，警方也在蒙哥馬利高中增加了警力。在警方持續調查事件原因的同時，蒙哥馬利高中所屬的學區7日晚上也舉行了「傾聽會」。

學生們在會議上呼籲增加學生與輔導員之間的聯繫，並訴說他們在校園被封鎖時感受到的恐懼。學生鮑澤（Joey Bowser）說：「現在是一段非常難熬的時期，上學變得很難，感覺脫離現實。」另一名學生表示，學區需要好好與學生和家長就校園威脅進行溝通。

一名教師呼籲，管理人員應將資源集中使用在面對暴力最弱勢的學生身上。

涉嫌學生上周最初被控謀殺、蓄意謀殺、在校園持有武器等多項重罪，但檢察官 後來以非預謀殺人罪（manslaughter）將他收押，因為他似乎是出於自衛動手。儘管如此，蘇諾瑪縣地檢處表示，造成他人死亡在加州 法律中是犯罪行為。

地檢處表示，涉嫌學生6日以非預謀故意殺人（voluntary manslaughter）的罪名出庭應訊，並以在校園使用刀械被加重罪名。地檢處表示，這名學生目前仍在押，預定10日會返回法庭出席拘留聽證會。

蘇諾瑪縣助理地檢長史德貝爾（Brian Staebell）說：「由於受害者採取了一些行動，因此讓涉嫌學生的犯罪嚴重性被減輕，但我們得出的結論是，他的行為還無法被減輕到是完全出於自衛的程度。」

警方表示，事件始於兩群學生1日在美術教室外爭吵。進入教室後，16歲的受害者皮恩塔（Jayden Jess Pienta）走向涉嫌學生爆發衝突，涉嫌學生後來拔刀刺傷皮恩塔，當時教室內有20多名學生目擊。

警方稱，教師阻止兩人的衝突後，涉嫌學生又和另一名16歲學生鬥毆，刺傷對方手部。涉嫌學生後來逃離學校，藏身在一個小河床上。目前還不知道是什麼原因導致學生們發生衝突。