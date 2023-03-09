太浩降雪破紀錄 壓垮民居屋頂

太浩湖本季降雪量打破半個多世紀以來紀錄，多棟房屋負擔不了厚重積雪被壓垮。（美聯社）

今冬是太浩湖地區過去半個世紀以來下雪最多的一年。官方數字顯示，經過前兩周的一系列風暴 後，內華達山脈的部分地區降雪 超過15呎，太浩湖的降雪量比自1971-72年以來的任何季節都要多。這是柏克萊加大位於唐納峰的中央山脈雪量實驗室（UC Berkeley Central Sierra Snow Lab）有日常測量的最早年份。

自去年10月至3月6日，雪量實驗室已經測量了580吋厚的雪，或略高於48呎，這個數字仍然比1938年創造的記錄差了近20英，當時唐納峰的降雪量為68.24呎。

據山區氣象公司OpenSnow預測報導，整個3月，太浩地區都會有大雪，預計本周五（10日）和周六（11日）會有一場潮濕和溫暖的大氣河風暴襲擊該地區。這場風暴可能會給海拔8000呎以上的滑雪勝地帶來50至60吋的額外積雪，而同時到來的大雨，可能會給海拔6000呎以下的地區帶來洪水 。

此外，大雪對太浩湖房屋的破壞同樣不可忽視。許多民居的房頂被壓垮，因為陽光使房頂的積雪在白天融化，在寒冷的夜晚變成了冰，形成了一個冰山，並隨著更多的大雪堆積，逐漸變得更大更重。屋頂塌陷，道路被埋，許多人因此無家可歸。過去的這場風暴堵塞了道路，關閉了學校，導致加油站的燃料耗盡，內華達山脈地區許多居民的日常生活被中斷。

周三（8日），國家氣象局發布了新的洪水警報，以及從周四（9日）下午到周日（12日）上午的風暴警報。氣象學家警告說，大雨可能引發整個太浩湖流域的河水溢出，造成淹水。

天氣預報顯示，一條大氣河正向北加州進發，將給灣區帶來狂風驟雨，為內華達山脈帶來大風雪，一些滑雪場和山頂在周五晚上風暴退去之前可能會看到高達50吋的雪。

美國林務署（U.S. Forest Service）護林員菲舍爾（Jonathan Cook-Fisher）說：「即將到來的暴風雪確實讓人們感到緊張。」他指出，典型的冬季裡會包含晴天，在此期間，雪會融化或消逝。但是今年冬天的嚴寒讓雪被保留並堆積起來，壓垮了屋頂和其他結構。

太浩湖地區居民都在擔心周五開始的那場雨，以及它一旦結冰將增加屋頂壓力。目前他們正從屋頂鏟雪，準備迎接另一場暴風雨。