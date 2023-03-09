開車輾非裔鄰居6次 佛利蒙男被控仇恨犯罪

被告阿克巴爾·汗的畫像和照片。（佛利蒙警方供圖）

東灣佛利蒙45歲的男子阿克巴爾·汗（Aqweel Akbar Khan），之前因涉及兩次襲擊案被控謀殺未遂，被害者分別為一名印度 裔女性和一名非裔 男性，前一宗案件同時被控仇恨罪。阿拉米達縣地檢長帕麗斯（Pamela Y. Price）7日宣布，對攻擊非裔事件也將增加仇恨犯罪 指控。

兩宗案件都發生在2021年佛利蒙（Fremont）市。第一宗發生在8月26日，被告涉嫌在伊麗莎白湖（ Lake Elizabeth）攻擊一名印度女子。據悉，阿克巴爾·汗當時走近被害者，咒罵她，並對她用印地語（Hindi）與兄弟交談發表評論。

阿克巴爾·汗向被害者說：「你不應該那樣和你兄弟說話」。接著，阿克巴爾·汗數次毆打受害者，導致受害者倒在地上失去知覺，還將她的手機扔向伊麗莎白湖。阿克巴爾·汗因該案被控謀殺未遂罪等多項罪名，包括使用致命武器襲擊、故意破壞價值超過400元財物、嚴重傷害攻擊，以及仇恨犯罪重罪、使用致命武器以及涉及對印度教婦女造成嚴重身體傷害的特殊指控。

第二宗案件發生在同年12月6日。佛利蒙警方當日接到一起在佛利蒙大道41000號路段的公寓停車場發生致命武器襲擊的舉報。警方表示，阿克巴爾·汗涉嫌故意用他的車輛六次撞擊並輾過45歲的非裔布朗（Cory Brown）。

案發全程被監控拍攝下來。對此，地檢長帕麗斯決定增加指控被告阿克巴爾·汗仇恨犯罪。受害者布朗在六次被汽車輾壓後奇蹟生還，但身受重傷。布朗說，被告阿克巴爾·汗是他的鄰居，此前就曾嘗試開車撞他，對他大喊帶種族誹謗的話語。布朗還懷疑，阿克巴爾·汗用帶種族歧視的話語塗鴉，破壞他的車輛。

根據「聖荷西信使報」報導，在7日地檢長辦公室的記者會中，帕麗斯向媒體公布了這段監控視頻。帕麗斯在記者會上強調，前地檢長未能對該案提出額外的仇恨犯罪指控，「我們在此是為了糾正一個巨大的錯誤。」她說，「我們認為，證據已表明針對布朗先生的襲擊，也是出於種族動機。」而仇恨在阿拉米達縣沒有立足之地。帕麗斯強調，「我們想向阿拉米達縣居民傳達的信息是，我們不會容忍仇恨犯罪。」

帕麗斯還稱讚了佛利蒙警方的快速逮捕行為，並多次要求加控被告阿克巴爾·汗仇恨犯罪罪名。

該案原定於本月7日開庭，舉行審前聽證會，但地檢長辦公室著手修改指控罪名，推遲4月14日。「此案本應今天開庭審理，但我們推了此事，因為我們在備案和申請中觀察到的不公平現象。」帕麗斯還表示，她無法解釋前任地方檢察長歐馬利（Nancy O’Malley）在提交的案件時為何沒有加控仇恨犯罪。

阿克巴爾·汗現被關押在都柏林（Dublin）的聖麗塔監獄（Santa Rita Jail），不得保釋，根據法庭紀錄他將於4月14日在都柏林出庭。