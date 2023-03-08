增加2700萬警局加班預算？市長布里德市、議員陳詩敏隔空互槓

布里德7日召開記者會，向市議會施壓通過2700萬元的舊金山警局補充預算。（記者李怡／攝影）

7日，舊金山 市長布里德與警長史考特、地檢官謝安宜、社區領袖代表在田德隆地區召開記者會，希望向市議會施壓，促其通過2760萬元舊金山警局加班補充預算 。會上布里德砲轟市議會，希望市議員們停止在派遣社區大使的非營利組織Urban Alchemy的續約合同上玩政治遊戲，停止就民眾的生命安全擺弄政治遊戲。盡快將相關預算建議列入市議會討論日程。

陳詩敏向本報回應，公共安全已花費大量資金。（記者李怡／攝影）

市議會預算主席、第一區市議員陳詩敏接受本報訪問時，直言布里德所說為謊言，警局一直超支，並未解決治安問題，「市府面對7.27億的財政赤字，打算如何彌補？」

在2月14日周二的市議會上，市長布里德和市議員司嘉怡、孟達文、麥德誠、殷嘉立提出 2700 萬元的舊金山警局補充預算，以資助員警加班、街頭公共安全巡邏大使到本財政年度結束。市議會預算委員會，將預算議程分別在3月8日與3月15日召開，均需八票議員表決方能通過。如未通過，市主計長將會在今年6月，凍結街頭安全大使的招聘資金和員警加班的費用資金。

布里德在7日記者會上，向市議會預算委員會施壓，希望其盡快召開會議並通過預算提案，她表示，2700萬警局加班預算，用於解決四個問題，包括，立即為警局的加班預算提供資金支持，以確保警員可以繼續就毒品交易、入室盜竊、零售盜竊、暴力犯罪進行逮捕，並能夠即時響應民眾的服務請求。要加強保留和招聘員警，以防止警務人員的進一步流失，並長期重建警員隊伍。為專門負責調查芬太尼犯罪的地檢官辦公室增加更多檢察官，以跟進對毒品交易的起訴。繼續保留田德隆和市中心地區的安全巡邏大使，確保市區居民、工人和遊客的安全。

布里德說，要求市議會的第一件事，是停止Urban Alchemy的續約合同上玩政治遊戲，停止就民眾的生命安全擺弄政治遊戲。「我們在這裏聽到華埠的商會等組織的聲音。我們關心公共安全，不希望看到祖母被打倒、毆打，我們想保護她們。我希望市議會們推動這些議程。可悲的是，他們對這些事情說不。可悲的是，他們是阻撓者，可悲的是，他們甚至不願意把項目列入會議日曆，讓公眾有機會聽到。」

針對市長說相關預算未提上市議會議程的說法，陳詩敏對本報表示，直言這是謊言，市議會預算委員會，將預算議程分別在8日與15日召開。舊金山市已將警局的年度預算增加了5000 萬，並批准 60 萬元幫助改善招聘、資助四個員警學院課程。市議會當天通過市府與員警委員會提出的「三年內為員警加薪10.75%的決議」。

陳詩敏說，布里德提出的是增加舊金山的警力預算和市中心街道安全大使的工資預算，亞裔 長者並非只居住在市中心的華埠，散落在米慎區、日落區、里士滿、灣景區、獵人角、寶多拉山等多個社區，且在警力預算增加的情況下，亞裔傷害的事件並未減少。

陳詩敏直言，再給警局增加近3000萬預算，很明顯會超支，「作為市議會預算委員會主席，當然要問，這些錢去哪裡、怎麼花的？作為市議會唯一的華裔市議員，我看到亞裔社區一直受到攻擊，尤其是長者向警察報案，沒有任何幫助，也沒有逮捕。沒有真正的起訴嫌犯，保護亞裔社區。」

她說，警局預算很多，但在過去兩年多，每個舊金山人都在抱怨舊金山的治安差，街道髒亂。「警局是時候站出來回答，解決問題的方法是什麼？而不是一味的要錢，增加預算。請問市長，舊金山7.28億的財政赤字如何彌補？目前舊金山需要給市民食品補貼、租房住房補貼，城市需要消防員、911調度員，還有護士和清潔工，如果市長要把所有的錢都投入到警察部門，我們如何才能為所有這些人提供資金和資源。每個人都在發揮作用，以保持城市街道的安全和清潔。」