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詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

記者李榮／灣區報導
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙事件層出不窮，許多僑胞來美多年，父母還在亞洲生活，但也因為未住在一起，更讓騙徒有可趁之機。有退休老師在台灣就被騙了超過百萬美金，不止現金被騙走，房產也被騙去抵押，一生的努力化為烏有，難過到搬到廟裡居住。另外也有公教退休的女性獨自在台時接到假檢察官電話，幾小時內就被騙走價值數百萬台幣。

圓成基金會（Yuan Chen Family Foundation）創辦人陳湘君的母親廖女士，收到假檢警的電話，而被騙了價值超過100萬美元的積蓄。廖女士是在約一年前獨自在家時接到詐騙電話，一名自稱戶政事務所的小姐稱，有人要將廖女士擁有的房子過戶，證件都已齊全，特別來電詢問廖女士是否知曉此事。

年近80歲的廖女士一聽有人企圖過戶房產，自然非常擔心，為證明自己是戶主，著急之下隨即提供對方要求的資訊與個人資料，並且在45分鐘後被轉接給一名「警官」。警官態度非常嚴正地在電話中恐嚇，稱廖女士涉嫌四宗重要案件，包括兩件命案、一件洗錢、一件販毒等，恐將被關進監獄。先前錢包曾丟失的廖女士連忙解釋，肯定是因為自己的身分被盜用，絕沒有涉及不法；然而警官卻稱，為了保證嫌犯不逃跑，需要繳納保證金，並且不許和家裡其他人透露。假警還說，知道兒女都不在身邊，並稱她的電話已經隨時被監聽。

迫於無奈之下，廖女士只得依照對方建議，將房子抵押貸出現款，作為保證金「繳納」給詐騙集團。由於廖女士年事已高，銀行不願放款；詐騙集團還「熱心轉介」民間放貸，讓錢莊上門替廖女士服務，簡直吃人不吐骨。

陳湘君認為，在被恐嚇的情境下，人的精神狀態很容易被控制，騙徒就是利用民眾恐懼心理，進行進一步詐騙。母親一輩子居住的房子和積蓄都被騙走，其中現金部分就有660萬台幣。如果以台灣老師大致上的月薪5萬元台幣來比較，660萬已經是約11年不吃不喝的所有薪水累積。如果加上房產被騙的金額，總數已超過3000萬台幣，近乎老師得要工作半世紀的收入。

陳湘君說，母親被騙後幾度想輕生，家人也非常擔心。由於母親是虔誠的佛教徒，後來她對母親說：「如果輕生，下輩子你就要下地獄（佛教的說法）。」才化解危機。母親去年一整年在寺廟中，吃齋念佛，才慢慢恢復，但是心理創傷依然很大；更何況母親本身就有老人精神認知功能障礙的問題，長期在服藥，讓人擔心。

陳湘君進一步表示，後來報案調查後，發現絕大多數的錢，被詐騙用虛擬貨幣去層層洗錢來漂白。雖然已請國外的虛擬貨幣專家證人來出虛擬貨幣偵查報告，證明資金的流向，也有部分資金已經由刑事局在國外交易所凍結，但是卡在台灣法院扣押令連續被駁回兩次。

無獨有偶，類似兒女在美，父母獨自在台遭騙的案例不少。在灣區工作的Eric就說，自己的母親也被詐騙集團騙了數百萬台幣，更巧的是，騙徒也是先旁敲側擊，各種套話套出母親名下資產的大概情況；在得手現金後，接著繼續企圖進一步詐騙房產。

Eric說，母親接到電話稱有檢察官要查洗錢，因為帳戶有異常的警示。一輩子奉公守法的母親一聽惹上了麻煩，立即將所有存摺拍照給對方查察，並且據實以告各帳戶的存款金額，及其他的資產狀態。騙徒隨即稱，這些錢涉及多宗刑事案件，將上門拘提，除非能證實款項是「乾淨的」。因此要求母親將錢領出交給檢方專案小組調查。母親立即依命令前往銀行取款，並且也依對方的要求，瞎掰了取大額現金的理由，避開銀行的關懷與照會機制。

更可惡的是，騙徒在拿到錢之後，還想要對房產下手。所幸母親交付現金後愈想愈不對，到派出所報案後，承辦警察耐心提醒整件事肯定為詐騙，絕無假檢警所稱帳戶被用來洗錢、可能遭拘提的情事，才避免進一步遭騙。

「就這麼一下午的時間，畢生積蓄全被騙光。」Eric表示，詐騙集團真的非常的猖狂，而且會利用各種打蛇隨棍上的誘導技巧，讓人透露出家中的情況與自身財務狀況，再應付搭話。而且這些無良的騙徒都會一路騙到完全榨乾受害人為止，「這些人真應該下地獄！」

詐騙集團 虛擬貨幣 退休

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