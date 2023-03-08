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金山市議員 促延長暫停逼遷令60天

編譯組／舊金山7日電
市議員潘正義提案，將舊金山新冠疫情暫停逼遷令延長60天。（美聯社）
市議員潘正義提案，將舊金山新冠疫情暫停逼遷令延長60天。（美聯社）

舊金山結束新冠疫情緊急狀態之後，市議員潘正義(Dean Preston)提出新法案，要求繼續在未來兩個月內，保護遭新冠疫情影響，而無法按期繳付房租，陷入經濟困境的房客免遭驅逐。

潘正義7日推出這一新法案，要求將市府新冠疫情間訂定的保護驅逐令，另設60日的「緩衝期」(wind-down period)。根據目前規定，從2022年7月至布里德市長宣布新冠疫情緊急狀態結束期間，舊金山房東不得驅逐因受到疫情影響而積欠房租的房客。

舊金山市府的新冠公衛緊急令已於2月結束，但布里德市長的疫情緊急令仍然存在。市府目前尚未宣布市長宣布的緊急狀態何時結束。然而潘正義推出的這一法案，要求市長緊急令結束之後，繼續將保護房客的規定延長兩個月。

聯邦政府目前宣布，新冠疫情緊急狀態將於5月11日結束，預料舊金山的疫情緊急狀態可能會同期結束，但也可能繼續延長。

如果潘正義所提延長保護房客法案在市議會通過，舊金山也並非是唯一延長保護房客的城市。柏克萊市議會2月間已通過將暫停驅逐房客令延長到今年8月底。

潘正義在有關提案的聲明中指出，如果在沒有預警的情況下，突然解除保護令，舊金山將出現驅逐房客危機，因此延長保護令非常重要。因為唯有如此，才能充分運用目前所留撥的基金，保護面臨困境的房客。

根據潘正義辦公室，舊金山市府設有高達7100萬元的疫情期間減免房租基金，約有6000戶人家得到基金協助，免遭驅逐，目前這項基金仍剩留2400萬元，約可協助3000戶人家度過難關。

合作保護驅逐組織(the Eviction Defense Collaborative)訴訟政策主任布羅裘夫尼克(Ora Prochovnick)，在一項支持該提案的聲明中稱，沒有人將會在60天延長保護法案期間受到侵害，因為，欠繳房租的房客受到保護，房東仍可從基金中領取欠繳房租。與此同時，如果因為房客在沒有時間調適的情形下，因欠繳房租遭到驅逐，舊金山的遊民問題與可負擔住宅問題，將更為惡化。

預料舊金山的疫情緊急狀態可能會與聯邦政府同步，於5月11日結束。（美聯社）
預料舊金山的疫情緊急狀態可能會與聯邦政府同步，於5月11日結束。（美聯社）

疫情 舊金山 緊急狀態

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