威善高籌款 瞄準聯邦眾議員 擬接棒裴洛西席位

威善高籌款準備競選裴洛西卸任後的國會議員席位。（記者李怡／攝影）

加州參議員威善高（Scott Wiener）日前宣布成立探索委員會（exploratory committee），以準備在前眾議院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）卸任國會議員後參選這一席位。國會議員席位的初選時間是明年3 月，任何候選人需要在今年12月之前正式宣布參與競選。

威善高發表聲明讚揚裴洛西「是我們曾經擁有的最有力和最具變革性的領導人之一。只要她願意服務，我會繼續感謝她擔任國會代表。但如她決定卸任，我會準備競選她空缺席位的可能性。」他還表示，之所以想競選聯邦眾議員職位，是想繼續為舊金山 服務，從更廣的範圍支持舊金山的所有社區。

目前威善高組建了探索委員會並為競選籌款。委員會是競選國會議員的第一步，候選人可以募款、對可能的選民進行民意調查，並採取其他行動來評估是否應該參選。詳情可登錄網址了解參選情況secure.actblue.com。

威善高在任州參議員期間，支持多項州住房法案，以及關注亞裔社區、關注公民自由和多元性別族群（LGBTQ）社區的相關法案。他還曾提出立法，簡化地產開發項目的審批流程，成功加快了30000多套住屋的審批速度。他推動將致幻蘑菇合法化努力，從州憲法中刪除禁止同性結婚的8 號法案。

威善高支持加州毒品注射中心的合法化，以挽救因毒品過量致死的生命。近期他還與舊金山市長布里德一同到州府，支持立法通過對患有精神疾病的街頭流浪者，進行強制治療，以減少街頭死亡率。

裴洛西自1987年以來一直擔任代表舊金山市的聯邦眾議員。繼去年11月的選舉後，她已於1月辭去眾院民主黨領袖職務，但打算在共和黨控制眾議院後繼續留在國會。裴洛西發言人貝內特（Aaron Bennett）上周五表示：「裴洛西計畫在國會代表舊金山市居民，做滿整個任期。為了幫助民主黨贏回眾議院，她也已提交競選連任的表格。」

假如裴洛西從國會退休，她的女兒克里斯蒂娜（Christine Pelosi）、前舊金山市議員金貞妍等都有可能參與裴洛西空出國會議員席位的競選。

裴洛西一直受到舊金山亞裔社區的支持。曾由舊金山50多個亞太裔社區非營利組織構成的亞太委員會(API Council)特別為裴洛西舉行慶祝儀式，感謝她多年來對亞太裔社區的支持和關心。委員會並表示，裴洛西一直用行動向亞太裔社區在資源撥款、社會地位、及受平等對待等，多方面給予積極支持，對社區帶來極其深遠的影響。社區感謝她幾十年如一日的付出。