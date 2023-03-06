守護屋崙華埠治安 台山同鄉會社安隊獲表彰 婦女部娘子軍也獲肯定

屋崙市長盛桃代表黃能，代替市長向社安隊頒發獎狀。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊2周年暨台山同鄉會婦女部三八婦女節慶祝活動，日昨在華埠舉行。屋崙市長盛桃代表黄能（Jimmy Hoang）代表市長向社安隊頒發獎狀。阿拉米達縣議員譚蓮娜（Lena Tam）、屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）等也頒獎狀表彰，感謝他們風雨無阻，巡邏華埠，警民攜手，護衛社區安全。

屋崙警局隊長伯奇稱讚社安隊巡邏貢獻。他與社安隊負責人馬作林合影。（記者劉先進 ／攝影）

台山同鄉會主席、社安隊負責人馬作林說，因為疫情影響，華埠的槍擊、搶劫等仇恨犯罪增加，同鄉會按照服務鄉親的宗旨，聚焦服務社區，從2021年3月1日成立社安隊以來，以警民攜手、護衛華埠為宗旨，堅持不懈、不忘初心，至今巡邏734天。非常高興和自豪，隊員放下私人事務，無私貢獻，保護華埠。 社安隊的工作獲得政府、媒體和市民的認同和點讚，在慶祝三八婦女節的同時，也要謝謝同鄉會婦女部的貢獻，「他們是紅色娘子軍，在街上巡邏，無所畏懼，也是社安隊的主力軍。他們不至頂半邊天，而是三分之二片天。」馬作林說，在各界支持下，社安隊將繼續壯大，護衛家園。

阿拉米達縣議員譚蓮（左）向社安隊頒發表彰。社安隊負責人馬作林（右）領取。（記者劉先進 ／攝影）

黃能轉達市長盛桃的訊息說，自從疫情以來，社安隊巡邏華埠的表現令人難以置信，「日復一日，風雨兼程，希望表達誠摯的謝意。也希望社安隊繼續與屋崙警局、市長辦公室合作，我們將百分百支持你們，你們的工作激勵人心，讓社區團結一心，更加安全。」

勵琪說，猶記得社安隊2021年3月1日成立當天，她加入巡邏。兩年來，無論颳風下雨，都能看到社安隊的身影。當時，仇恨亞裔 罪案增加，社安隊負責人馬作林面對電視機，發表有力的講話，希望各族裔團結，保護社區。「所以這次，我和團隊特地為61個隊員做了表彰證書，還有一個屋崙橡樹標誌的別針頒發。且有一個表彰證書給社安隊，真誠感謝大家。三八婦女節即將到來，我也要感謝女隊員們的巡邏貢獻。」

譚蓮娜說，她的祖籍是台山。最早來美的移民之一就是台山人，她很自豪，選區包含華埠。「驚奇的是，在面對仇恨亞裔犯罪時，我們沒有袖手旁觀，沒有成為受害者。大家團結一致，萬眾一心，組成巡邏隊，以保持社區的安全。」

主管屋崙華埠的第一區大隊長伯奇（Clay Burch）說，向巡邏華埠的社安隊致敬。雖然有華埠的觀點認為，犯罪率在上升，但華埠搶劫等犯罪率2021年相比2020年下降了68%，2022年比2021年下降34%。「這歸功於驚人的社區支持，社區居民、領袖、台山社安隊和其他幫助警局的團體，這是團隊工作。我想再次感謝社安隊每天的巡邏，他們風雨不改，警局與他們攜手合作，不斷溝通。」

當天，還有西裔、韓裔社區的代表到現場，慶祝社安隊生日。阿拉米達市亞裔副市長德宋（Tony Daysog），市議員斯賓塞（Trish Spencer）、屋崙華促會常設理事會主席莊錦鎮、副主席彭一玲，台山同鄉會副主席曾繁榮、黃艷紅等出席。