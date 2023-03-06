中國駐舊金山總領館簽證申請 13日起在線預約

13日起中駐舊金山總領館將對簽證申請實行在線預約。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山 總領館通知，自2023年3月13日起，對簽證 申請實行在線預約。

通知表示，申請人在完成填寫「中國簽證在線填表（COVA）」（https://cova.mfa.gov.cn/）後，請即登錄「中國簽證申請在線預約系統」，預約申請人或代辦人，到證件大廳現場遞交簽證申請材料的時間。系統將於2023年3月8日開放預約功能。

自2023年3月13日起，申請人或代辦人在預約時間，持打印的預約憑證到證件大廳遞交申請材料。如遇特殊情況無法按預約時間現場遞交申請，須至少提前一個工作日前往「中國簽證申請在線預約（AVAS）」系統取消原有預約。否則按失約處理，已有申請編號將被作廢，需重新填寫「簽證申請表」並再次進行新的預約。

中領館 建議，如沒緊急或特殊事由赴華，建議避開當前簽證申請高峰，合理安排申請時間。原有效多年多次簽證恢復使用後，仍可持用該簽證赴華。

如確有辦理緊急人道事由簽證的需求，除基本申請材料外，還需提交病情危重通知書或死亡證明、危重病人或死者的身份證件（如中國身份證或外國人護照個人信息頁等）複印件、親屬關係證明等，以上申請材料通過電郵發送至[email protected]。郵件標題須為「緊急簽證+居住州+申請人姓名+護照號碼」（如郵件標題不符合要求、證明材料缺失，有關申請將無法處理）。對符合條件的申請，領館將回复郵件予以指導，提供緊急辦證便利。

申辦簽證的其他事項，請參閱中駐舊金山總領館網站：http://sanfrancisco.china-consulate.gov.cn/zytz/202301/t20230117_11009747.htm