健行出意外 南灣一女被倒下樹木砸死

圖為聖安東尼奧農場的一條健行小徑。（聖縣政府網站）

一名女性健行者5日早上在聖他克拉拉縣的聖安東尼奧農場（Ranch San Antonio）開放空間保護區的一條小徑上行走時，被一棵倒下的樹木砸死。

聖克拉拉縣消防局表示，他們當天在上午10時左右接到報告後來到現場。當時其他公園遊客試圖將這名健行者從樹下救出，但沒有成功。她被宣布當場死亡。

當局說，這名徒步旅行者在阿伯斯小徑（Stephen E. Abbors Trail）上。這條步道 沿著公園的南邊延伸，位於庫比蒂諾上方的山丘上。

中半島地區開放空間管理局（Midpeninsula Regional Open Space District ）發言人馬安德森 (Matt Anderson) 表示，目前尚不清楚倒下的是整棵樹還是一根樹枝。 目前也還不清楚最近的風暴 是否是事故的一個因素，但高度飽和的土壤可能是原因。

國家氣象局氣象學家（Sean Miller）米勒說，周日早上突然出現的風暴產生的陣風只有每小時20哩到25哩。 這遠不如最近幾周襲擊該地區的許多其他風暴。

米勒說，自從去年12月底到1月中旬，一場大氣河流風暴襲擊了灣區 以來，灣區的樹木通常更容易倒下。 這些風暴，再加上最近幾周的持續降水和陣風，導致土壤飽和，樹木變得越來越脆弱。

米勒說：「對於飽和的土壤，我們也不知道在這種情況下發生了什麼。如果樹木已經受損，這會使它們更容易倒下 。我建議人們要小心，尤其是當他們在森林地區時」。