金山聯合廣場變花海 8萬支鬱金香吸上千遊客

廣受家庭和年輕人的歡迎，大批居民來此採花和拍照。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 聯合廣場4日搖身一變成為鬱金香花海，共8萬支的鬱金香花吸引了成千遊客到此，領取免費的鬱金香花束。本次免費送出的鬱金香花活動，由荷蘭總領館、荷蘭皇家 貿易協會（Dutch Royal Trade Association）、皇家園藝學會（Royal Anthos Horticultural Society）以及舊金山聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）聯合舉行，舊金山市長布里德（London Breed）也參與其中，一同慶祝美國花卉節（American Flower Blub Day，也稱美國鬱金香日）和即將到來的國際婦女節。

新型鬱金香 以布里德命名

4日一早，聯合廣場就被大批遊客擠得水泄不通，隊伍圍繞在廣場四周。儘管天公不作美，但絲毫未減遊客來領取免費鬱金香的熱情，大部分遊客都準備好雨傘和雨衣，打算冒雨採花。

4日一早，聯合廣場就被大批遊客擠得水泄不通，隊伍圍繞在廣場四周。（記者張曼琳／攝影）

在中午12時，主辦方首先召開記者會，荷蘭駐舊金山總領事詹森（Drik Janssen）在會上向市長布里德致上謝意，感謝布里德市長在荷蘭女王麥西瑪（Queen Maxima）造訪舊金山時，溫暖地迎接了女王。

為此，荷蘭當局以女王麥西瑪和市長布里德會面當日二人穿著衣服的顏色，即白色和粉紅色，作為靈感，培育出新鬱金香品種，命名為「布里德鬱金香」（London and Breed Tulips）。

詹森還透露，已經有5000株「布里德鬱金香」種植在金門公園的花圃。他補充道：「它們現在正在開花，並將在未來幾年（在金門公園）繼續盛開，作為舊金山和荷蘭友誼的象徵。」

隨後，布里德按照荷蘭慣例，為這束名為「布里德」的新品種鬱金香施洗禮。布里德開心大笑道：「我以荷蘭之名為你施洗。」

布里德按照荷蘭慣例，為這束名為「布里德」的新品種鬱金香施洗禮。（記者張曼琳／攝影）

美荷鬱金香交易 年達10億個

活動主辦方也表示，在聯合廣場發放的鬱金香並不來自荷蘭，而是來自距離舊金山約三個半小時種植公司出品，但這些花是從荷蘭球莖植物中培育出來。

荷蘭皇家貿易協會代表指出，美國為迄今荷蘭最大鬱金香出口市場，同時每年向美國出口約10億個球根花卉。荷蘭皇家貿易協會還向布里德贈送繪有舊金山金門大橋圖案的荷蘭特色花船（Flower Boat）。

荷蘭皇家貿易協會還向布里德贈送繪有舊金山金門橋圖案荷蘭特色花船。（記者張曼琳／攝影）

布里德在發言中表示，她對女王的到訪備感榮幸，她表示，不僅是荷蘭人、美國人和灣區 居民，都張開雙臂歡迎女王。她稱麥西瑪女王是一位善良並富有創造力的人。布里德說：「她顯示了她的愛和同情心，將社區團結在一起的承諾。」還表示，當時女王選Castro區作為訪問目的地，展現了「女王確實是一位關心所有社區和關心團結的世界級領導人。」

布里德也開心表示，十分榮幸能以自己的名字命名新的鬱金香花，希望本次活動進一步鞏固兩個地區間經濟聯繫，一同應對氣候變化，共同推動公民權利與世界和平。