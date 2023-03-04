增加透明度 市長馬漢公開財政預算流程

馬漢不認為政府部門間的財政分配是「零和遊戲」，他希望找到共同點。(記者王子涵／翻攝）

聖荷西 市議會就城市2023-2024財政計畫繼續展開討論，日前舉行特殊會議。會上，市長馬漢（Matt Mahan）聽取市長過渡委員會提交的預算 草案報告，以及市民和市議員的反饋，他將在3月中旬發佈財政預算草案。

聖荷西市長馬漢表示，預算草案並非市長一人的意見，而是市府部門共同的經驗和智慧。他表示，願意聽取每位市議員的反饋意見，希望最終的方案可以兼顧市議會共同的價值觀和優先事項。

城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，未來四個月制定財政計畫的過程將充滿挑戰性，但與此同時她希望市府各部門通力合作，為社區提供更好的服務。

馬奎爾表示，聖荷西市府向社區提供98項關鍵服務和264個項目。社區服務應是財政計畫的重點，鑒於資源有限，財政應該關注最緊要的社區問題。其次，儘管市府在預算外仍盈餘一筆綜合性預算款，這是個不小的進步，但鑒於經濟前景不佳，仍要規畫在最緊要的社會問題上。最後，馬奎爾指出市府雇員緊缺的問題仍然沒有得到解決。「即時市府目前空缺的職位都被填補上，聖荷西市府仍然是美國主要城市中最精簡的市府之一。」馬奎爾說，「我們只能抽出有限的人手，關注最緊要的問題。」

根據草案，聖荷西市下一財年的財政支出中24%為不可定向的支出，這包括由直接由國會及總統批准的撥款，如教育、交通、國防等。17%為退休金 及養老金，剩下59%的財政為可以由市府自由決定的支出。

馬奎爾表示，在傳統觀念中，大多是城市的財政支出都不可定向，即政府開支很難被立即減少。然而，若要達成平衡的開支，減少不可定向支出是必要的。

馬漢指出，他不認為政府部門間的財政分配是「零和遊戲」，即一方有所得，其他方必有所失。他要求市府各部門匯報工作重點，做出詳盡的表格進行匯報。這並非是想製造緊張關係，而是想找出共同點。「報告能讓我們反思，一些工作是否應該降低優先級，好讓我們騰出精力和資源投入到其他領域。」馬漢說。

馬漢同時希望通過這種方式，增加政府的透明度。「這或許是長期以來，最公開透明的對話了。」馬漢說。

「我相信這是聖荷西首次將市長預算草案的準備過程公開化，並且有市議員參與。」馬漢說，「這也是首次在公布市長預算草案之前，傾聽大家的建議和想法，因為通常來說預算草案的制定過程是個黑箱，不對外公開。」

馬漢在上任市長時曾表示，任期內將關註五大基本問題，他在財政草案中再次重申這五個問題，即社區清潔、遊民安置、社區安全、市中心繁榮、加快計畫和審批。