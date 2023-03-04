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101新快速道正式收費 車主：增加負擔

記者王子涵／中半島報導
民眾想要使用快速車道，需要申請一個FasTrak收費標籤，收費根據車流量實時變化。（記者王子涵╱攝影）
民眾想要使用快速車道，需要申請一個FasTrak收費標籤，收費根據車流量實時變化。（記者王子涵╱攝影）

101高速中半島路段快速車道本周五（3日）開始收費。這條耗資5.8億元、全程22哩的快速車道項目，在經歷兩年建設、半年試運行後，終於迎來正式運營。當地交通官員表示，快速車道將給予民眾一個可供選擇的快速通行方式。

灣區現在有長達155哩的快速車道，而民眾想要使用這些快速車道，需要申請一個FasTrak收費標籤。根據承載人數的不同，收費也會不同，如搭載三人或更多人的車輛將免費通行；清潔能源車輛在開通前期也可獲得半價的優惠。官員表示，如果車輛被高速巡警發現，實際乘車人數與FasTrak要求人數不同，將被處於500元左右的罰款。

快速通道的運營時間為工作日的早5點至晚8點。

經常使用101高速通勤的朱先生對此表達擔憂，快速車道確實可以為需要趕時間的司機提供便利，但是這會帶來額外的經濟負擔。「快速通道在南灣的路段已經運營了很久，在上下班高峰期時，旁邊三車道基本堵得水洩不通，車速很慢，而快速通道可以開到60哩每小時的速度，而且車流量較少。」朱先生說，「不想交錢，就得忍受更擁堵的交通。」

朱先生的家在紅木城，如果從舊金山一路開回家，每天快速車道通勤費就要14元。「將來，人們肯定還是會回到線下辦公的模式，通勤將是一筆不小的開支。」

根據加州交通局的研究，傳統的快速車道要求兩人共乘就可使用，門檻較低，車輛速度與車流量並沒有得到有效改善。交通局嘗試將快速車道的門檻提高至三人共乘，這就導致另外一個問題，即沒有足夠的汽車達標使用，普通車道會變得更加緩慢。於是收費的快速車道成為解決方案，將快速通道賣給那些需要趕時間的司機，讓更多的車進入快速車道。同時，提高車速也能有效降低交通造成的污染。

收費並非一成不變，根據車流量的不同收費也將實時變動。聖馬刁101高速聯合機構代表巴索洛繆（Tasha Bartholomew）表示，當快速車道滿員，價格也開始上漲，最高全段可達15元，這對大多數司機來說都是不值得的。而隨著車流量減少，價格也會下降，低至50分。「通勤高峰期的平均收費約為7元，」巴索洛繆說。

巴索洛繆表示，101高速聯合機構會为低收入家庭提供社區福利計畫的補助，參與者可得到100元的FasTrak積分。

新開通的快速車道項目耗資5.8億元，全程22哩。（101高速聯合機構提供）
新開通的快速車道項目耗資5.8億元，全程22哩。（101高速聯合機構提供）

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