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積雪厚2倍 暴風雨為加州解渴

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
古斯曼(右)與團隊進行第三次積雪調查。(加州水資源廳提供)
古斯曼(右)與團隊進行第三次積雪調查。(加州水資源廳提供)

加州水資源廳3日在菲利普斯監測站（Phillips Station）公布本季第三次積雪調查結果。水資源廳主任內梅斯（Karla Nemeth）表示，近日的風暴雨天氣緩解了加州各大水庫水量緊張的情況。

水資源廳雪量測量和供水預測部主任古斯曼（Sean de Guzman）指出，菲利普斯站監測到116.5呎的雪深和41.5呎的雪水當量，達到該站點平均水平的177%，其中雪水當量是衡量積雪中所包含水含量，是預測供水量的關鍵指標。根據水資源廳在全州放置的130個雪地傳感器表明，目前積雪當量為44.7呎，接近歷史平均水平的兩倍。

「最近一個月的風暴雨以一種戲劇性的方式打破加州近年的乾旱狀態。」古斯曼說，「冷風暴還將再次來到灣區，在未來積雪量還將繼續增加，積雪融化期也將隨之延長，今年春季要比預期中晚到一些。」

古斯曼表示，連續的風暴雨天氣是積雪變厚的主要原因，這有助於填補水庫水量，並最大限度的補充地下水。他指出，收益情況依地區而異，北部地區的雪層厚度為平均水平的136%，遠不如南部達到歷史最高的積雪厚度。事實上，北部地區更需要水資源的補充，位於加州最大的沙斯塔湖水庫的降水就遠低於其他地區。

「乾旱災害需要數年豐富的降雨來恢復，」古斯曼說：「對於供水的預測往往要到雨季後才能完成，12月與1月的降水極大的緩解加州近幾年的乾旱災害，但地下水儲量已經被嚴重透支虧空。」

古斯曼表示，距離傳統的雨季還剩下一個月，加州水資源廳將繼續觀測河流流量，確保從今年的積雪中獲得最大的供水效益，同時平衡防洪的需求。

為應對乾旱災害，加州州長紐森曾在去年7月提出節水15%的目標，但大部分地區都遠遠未完成目標。加州水資源委員會主席艾斯基維爾（Joaquin Esquivel）表示，截至1月，加州與前一年相比累積僅節水7.5%。

2月13日，州長紐森再次發布行政命令，要求州政府機構在4月前審查並提供應對乾旱的行動建議。水資源廳表示，下一次雪情調查定於4月3日，如果有必要，將在5月初加測一次。

加州積雪當量接近歷史平均水平的兩倍。(加州水資源廳提供)
加州積雪當量接近歷史平均水平的兩倍。(加州水資源廳提供)

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