疫情以來 舊金山市中心流失15萬上班族

報告指出，舊金山市中心自新冠疫情爆發以來，已流失將近15萬名上班族。（Getty Images）

舊金山 預算和立法分析師辦公室（Budget and Legislative Analyst's Office）公布的一份報告指出，自新冠疫情 開始以來，由於人們改為遠距工作和網路購物，舊金山市中心已流失將近15萬名每日進辦公室工作的上班族。

根據這份發給舊金山第一選區市議員陳詩敏（Connie Chan）的分析報告，舊金山市中心2020年3月時的上班族人數約有24萬5505人，至今已流失14萬7303人。

報告表示，受新冠疫情影響的其他行業還包括飯店業、食品服務業、零售業，這些行業自2019年以來已失去約3萬2688個工作職位。

報告分析舊金山市中心面臨的經濟挑戰，例如遠距工作對辦公室稅收的影響、上班族如何讓小商業受益、大量空置的辦公空間、市中心產業多元化、住房短缺等。

報告引用史丹福大學 進行的一項研究，稱在新冠疫情發生前，舊金山上班族每周在工作地點附近的花費平均為168元。根據估計，舊金山市中心企業每年遭受的經濟損失約12億元。

報告對如何應對挑戰提出各種策略。報告建議，為了解決稅收損失的問題，市議會或許可以考慮修改稅法。

此外，報告也呼籲改善和投資市中心公共空間，改善從其他城市進入舊金山的交通問題，獎勵創意租約以降低商用空間空置率，並尋求將辦公室改建為住房等。