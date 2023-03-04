華埠小商戶 歡迎賀錦麗到訪 促政府提供更多免費補助

副總統賀錦麗拜3日訪舊金山，召開圓桌會議，暢談拜登政府對小企業的支持和投資。（記者劉先進／攝影）

副總統賀錦麗 3日下午在舊金山華埠 麥禮謙（Him Mark Lai）圖書館舉行亞太裔社區（AAPI） 小商業圓桌會議，知名華埠小商業主「金門幸運籤語餅公司」東主陳展明，受邀作為代表華埠的小商業主參與。

在會議結束後，陳展明接受本報訪問表示，在賀錦麗為舊金山地檢長時期，他就與賀錦麗頗有淵源。陳展明經營的「金門幸運籤語餅公司」有幾十年的歷史，此前就為賀錦麗製作過特別訂製的籤語餅。

當日他先在早上受邀去機場接機，歡迎賀錦麗的到訪。他表示，賀錦麗非常有禮貌和用心，一下飛機就和他握手、打招呼，並一同合影。

賀錦麗之後也親切的和在場的支持者一一握手，「光是握手就用了半個小時。」陳展明說，對賀錦麗來說，回到舊金山就像是「回家」一樣。

陳展明（左）受邀去機場接機，歡迎賀錦麗（右）的到訪。（陳展明供圖）

陳展明表示，本次選擇在華埠圖書館舉行圓桌會議，展示出賀錦麗對華埠的關注，這也是賀錦麗在擔任副總統後，首次來到舊金山華埠社區。

他還透露，在閉門圓桌會議中，共有約9位亞太裔小商業代表，其中包括華裔、日本裔、菲律賓裔和印度裔；每位商業主有約1分鐘的發言時間。

陳展明作為華裔代表，在會上重點要求政府對小商業提供更多的免費補助。他認為：「只有免費補助才能真正幫助小商業的穩定，並真正在疫情後得以恢復。」

陳展明還表示，舊金山華埠作為世界上最古老和第二大的華埠社區，正在萎縮，並一步步被分化。他也向記者反映企李街難停車的問題。他深刻意識到，舊金山華埠作為該市的旅遊勝地，在公共治安和交通等方面面臨種種挑戰，他希望賀錦麗的造訪能讓公眾更加關注華埠社區，向社區伸出援手，並帶來新元素。