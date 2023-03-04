賀錦麗訪金山華埠參加AAPI圓桌會議 力挺小企業

副總統賀錦麗拜3日訪舊金山，召開圓桌會議，暢談拜登政府對小企業的支持和投資。（記者劉先進／攝影）

副總統賀錦麗 （Kamala Harris）3日造訪舊金山 華埠麥禮謙（Him Mark Lai）圖書館，參加亞太裔社區（AAPI） 小商業圓桌會議。她在5分鐘簡短的公開發言中，強調了聯邦政府為支持小商業開展的多項投資 ，並指出政府與社區小商業之間的聯繫正在加強。

副總統此次行，是繼2022年10月為探討氣候危機到訪舊金山後，首次訪問灣區。行程的目的，主要為參加籌款活動，並參加亞太裔社區小商業圓桌會議，介紹聯邦當局對小商業增加的投資。

當日下午，大批媒體在華埠麥禮謙圖書館等待約3小時後，得以目睹圓桌會議召開，賀錦麗向媒體進行約5分鐘等簡短發言。

在這段公開發言中，賀錦麗強調了社區小商業的創新精神，以及政府對他們的支持。賀錦麗說：「小商業主所做的工作是鼓勵創新、充滿雄心和抱負的工作。他們支持了社區成員，整個社會都從他們的工作中受益。」

賀錦麗表示，美國一半的勞動力為小商業工作或小商業經營者，小商業對國家整體經濟至關重要。她重點提及了聯邦政府主導的社區發展金融機構基金（簡稱，CDFI ）她說：「我們政府為支持小企業所做的很多工作都經過投資社區銀行，也稱為CDFI。 原因很簡單，社區銀行位於社區附近，他們了解文化，了解習俗，了解需求，而大銀行並不是總以這樣的方式了解小商業的能力。」

賀錦麗表示，她在參議院時就向社區銀行投入了120億元，並且與許多金融機構建立更多的合作夥伴關係，以投資社區銀行支持小商業。她還表示，CDFI所做的工作為幫助小商業主獲取所需的資源，例如如何處理工資單、如何處理稅收等提供支持和反饋，並提供關於如何投資於企業以便企業能夠發展壯大的資本。

她還補充道：「所以我要感謝所有在場的人，政府在過去兩年的工作裡，為我們歷史上任何兩年期間小商業增長最快的一年。」

她感謝出席圓桌會議的多位民選官員，包括舊金山市長布里德（London Breed ）、市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）、市府律師邱信福（David Chiu）和華裔市議員陳詩敏（Connie Chan），正是在當地政府的領導下，將小商業與政府和社區銀行連結在一起成為合作夥伴，並可一同探討如何繼續以有效的方式進行投資。

賀錦麗指出，在疫情期間聯邦政府加強了對小商業的支持。她表示，在疫情流行最嚴重的時候，政府所做的工作為確保小商業能夠繼續營業，並涉及在小商業中的長期投資，包括擴大就業市場、增加就業機會，令社區蓬勃發展，採取的措施包括有關降低通貨膨脹法案、晶片和科學法案，以及兩黨基礎設施法的全面推進，以多種方式將數万億元資金投入國家經濟。

結束前，賀錦麗說：「我感到最興奮的一種方式是圍繞清潔能源經濟，建立復原力和適應性，這將作為一個國家和整個世界正在經歷的極端氣候有關。」（相關報導刊B1）