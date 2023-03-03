解決招牌遮陽棚違規、申請程序 金山樓宇局3日辦講座

華埠遮陽棚許可每次申請需要3000元，華埠商戶稱負擔重。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府多個部門將於6日（周一）在華埠 沙加緬度街830 號（830 Sacramento Street）黃顯護遊樂場內，舉行「有關招牌遮陽棚違規」的免費交流講座。屆時舊金山樓宇檢查局（Building Department）、城市規畫局、消防局、小商業辦公室，和市議長佩斯金及多個市議員辦公室代表，將到場講解相關內容。以更好的幫助商家，了解申請招牌遮陽棚的許可程序、更多了解相關各項規定。

市議長佩斯金辦公室組織講座，並指出，由於接到樓宇檢查局違例通知的不少華埠商業主集中在華埠的天后廟街。因此在華埠內舉辦，可鼓勵更多小企業主參加，獲得更多相關資訊，請大家口耳相傳盡可能去參加。

位於天后廟街的華埠商戶表示，2月初樓宇檢查局向華埠數十家華人商店及業主發出招牌遮陽棚和店外鐵門未領安裝許可證的違規通知。大部分收到罰單的商業主，門店已經營10年至30年，還有的長達60年之久。但之前從未收到過相關罰單或是通知。

2月初，樓宇檢查局發出的違規通知稱，收到通知的商家業主，須在30天內提出遮陽棚和鐵門的安裝申請，在60天內取得許可證後修改違規招牌。隨後接到通知的商家，向佩斯金及市長辦公室等多個單位求助。被匿名舉報的商戶不只是在舊金山華埠，還包括列治文區、田德隆區、內日落區等300餘戶商家接到罰款通知。在11月1日至2月23日期間，市樓宇檢查局收到179起在舊金山非法安裝商業遮陽棚的匿名投訴。相比之下，去年同期，建築部門只收到5起關於非法安裝遮陽棚的投訴。

佩斯金辦公室表示，目前樓宇檢查局暫停發出新的相關投訴罰單，並不徵收逾期罰款。佩斯金與市府多部門合作，尋求解決方案。

樓宇檢查局發言人韓蘭表示，將優先處理不合規（涉及到緊急生命安全問題）的遮陽棚投訴。對於目前的投訴，市建築檢查局將延遲180天執行。同時會加強外展教育 ，協助業主使用符合市府規定的遮陽棚。

第四區市議員殷嘉立在本周市議會上提議立法，由市府為小企業更換遮陽棚提供安裝許可費用支持。殷嘉立表示，舊金山小商戶儘管多年來使用的遮陽棚沒被投訴，但是遮陽棚仍存在違規的地方。市府應該幫助商家解決這一合規問題，讓業主更容易更換新篷。

舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙表示，本次華埠商戶集體接到罰單事件，與之前的ADA殘疾人保障訴訟的性質並不一樣。之前是個人投訴，現在是因匿名舉報人向市府投訴商戶。他指出，這是一個大問題，很難解決。雖然接到罰單的商戶和華埠的小商戶們都在討論如何應對，但是還是要相信市府部門，等待3月6號市議員辦公室與樓宇局頒布對此事件新應對措施。