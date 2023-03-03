人在車裡遭破窗搶劫 屋崙華埠治安惡化 3小時傳2案

精神疾病患者在街上拿著棍子揮舞，危害行人安全，警方接到報警後將其抓獲。（受訪者供圖）

屋崙華埠 最近治安明顯惡化。1日上午10時到下午1時許，3小時內發生兩起搶劫。66歲華裔老人走路上被搶走手提包，好在沒損失貴重物品。另一華女將車停在銀行停車場，被劫匪打破車窗搶走包包，證件和財物都被奪走。經過屋崙華促會（OCIC）的溝通，警局決定在銀行附近新增一輛警車和警員巡邏，維護附近治安。

救世軍屋崙華埠堂上尉林麗琴（Esther Hsu）表示，1日上午10時許，華埠發生一起搶劫，有66歲的女性會友參加聚會，步行到10街和Webster街路口時，手上的包包被一個非裔女子搶走。當時會友在低頭急著走路，沒有留意周邊情況，女子忽然衝出來搶走包包，並上了路邊白色車逃之夭夭。路邊當時還停著一輛警車，「因為事發突然，她也沒有看到劫匪是否拿著槍。當時有拉扯，會友手部被拉傷。」

林麗琴說，救世軍平常都會提醒會友，貴重東西放在腰包中，或者不要放在身上，所以會友的手提包只有一個水壺和幾封信，「信件上有會友地址，她現在有點擔心，害怕壞人循著地址去作案。會友平常經常聽到類似搶劫，這次自己遇到，嚇得不輕。」

林麗琴表示，已經將華埠聯絡警員的電話給了會友，提醒她報案，她也會跟進此事。

屋崙華埠藍天使義工隊隊長鄺偉表示，華埠建東銀行內的停車場，已經連續三天有華人 遭遇車子被砸或被搶。1日下午1時許的搶劫及其囂張。華人坐在車內，鎖住車門和車窗。劫匪直接打破車窗，搶走手提包，華女損失若干財物和證件。

銀行負責人也向本報證實此事，有華人坐在汽車內的副駕駛位置，被人打破玻璃搶走手袋，其中有錢包、手機等財務。她也趕緊向莊錦鎮求助，希望華埠治安能有所改善。

屋崙華促會（OCIC）常設理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，1日下午，建東銀行一個負責人致電他說發生搶劫。他隨後聯繫主管屋崙華埠的第一區大隊長伯奇（Clay Burch），經過協商，伯奇決定在華埠增派一個警員，開警車在該銀行附近巡邏，維護周邊治安。