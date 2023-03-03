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海灣大橋裝飾燈3月5日暫熄滅 將改用LED粉紅三角燈

記者李怡／舊金山報導
現有海灣大橋照明裝置將於3月5日關閉。（記者李怡╱攝影）
現有海灣大橋照明裝置將於3月5日關閉。（記者李怡╱攝影）

非營利組織「照亮」（ Illuminate）表示，橫跨舊金山與東灣的海灣大橋的橋體裝飾燈，將於本周日3月5日熄滅。但會計畫一個新的照明方案，未來會用粉紅三角燈以比現在兩倍的亮度，進行裝置。

已經使用了 10 年之久的海灣大橋燈光裝置，是由非營利組織「照亮」推出。之所以將停用現有裝飾，換上粉紅三角燈飾的原因是，分紅三角燈的亮度是現在燈光的兩倍，且穿透力較強，即使在大霧天氣依然可見。再是三角燈是同志驕傲月的標誌之一。每年舊金山同志驕傲月遊行期間，位於雙子峰的粉色三角燈會亮起。三角燈裝置可以顯示舊金山多元開放包容的文化。

「照亮」表示，目前三角燈裝置項目正處於籌款階段。安裝計畫「Bay Lights 360」包含近5萬個LED燈。裝置好之後的Bay Lights 360在整個舊金山、金銀島、屋崙和東灣等地區均可以觀賞得到，也會成為舊金山海濱區域一道風景線。

雖然照明亮度有所提升，但得知更換方案的市民並不是都支持燈光裝置的更換。舊金山民眾陳傑民表示，一個城市的裝置不能只想到傳達文化理念或是社區團結，最應該切實照顧到大家的生活需要。原先素雅的燈光在晚上即點綴了海灣大橋，又代表了舊金山市的內涵。都變成粉色，對於行駛在橋上的駕駛人員會不會造成太強的視覺衝擊，會不會造成交通隱患，太強的光會不會給周圍的居民造成光污染？這都要考慮在內，對於民眾的安全來講，其他的裝飾和文化的元素都是次要的。

舊金山市民任女士對於即將更改的照明方案非常期待和好奇，她表示，更改也代表著勇於嘗試，在不斷地變化中才會有進步。舊金山的金門大橋因為雄偉的設計和鮮紅的顏色吸引無數遊客前去拍照留念。海灣大橋夜晚變成粉色的三角燈光，說不定會吸引更多的遊客到舊金山打卡，非常期待新的燈光照明。

對於具體的粉色新燈飾何時可以安裝，「照亮」組織並未給出具體的時間。目前項目還處於籌款階段，詳細信息請登錄illuminate-org了解。

之後將由粉色三角的LED照明裝置替代。（圖片來自Illuminate）
之後將由粉色三角的LED照明裝置替代。（圖片來自Illuminate）

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