強制治療精神疾患遊民 布里德、威善高籲立法

布里德（中）、威善高促請加州通過立法，對街頭精神疾患強制治療。 （記者李怡／翻攝）

舊金山 市長布里德、州參議員威善高與大城市市長聯盟成員及社區領袖，3月1日在州府沙加緬度聚會，呼籲支持SB43法案與SB363法案，加強州府對遊民 及精神疾病患者的監管和強制治療。

州參會SB43號法案，要求通過更新LPS法案（Lanterman-Petris-Short，以制定1967年法律的立法者名字命名）監管標準，對精神疾病患者可以強迫住院治療。法案由威善高起草，他表示，現在在加州很難對患有精神疾病的遊民進行監管，減少了對這部分群體救治的可能性，讓越來越多的人失去生命，更改法案可挽救更多的生命。新法案將「由精神健康障礙或物質使用障礙，對他人造成嚴重傷害」的情況，定義為「重大精神疾病」，以實現強迫入院治療。

參議會SB363法案，則旨在改進整個加州精神病床的使用，推動創建一個實時在線的數據庫，以清晰了解民眾可以在哪裡接受治療。

布里德表示，過去一年半，舊金山警察 局應對遊民危機小組接到共計1萬4000報警電話，以舉報患有精神疾病的遊民，對自己或是居所造成騷擾。但警察接到電話趕到現場後，只能是用語言安慰勸離遊民，除此之外不能採取任何強制治療行為。這導致部分患有精神分裂症、雙相情感障礙及失智的遊民得不到及時救治，病情越來越嚴重，甚至最後死於街頭。同時，為遊民準備的安置房卻沒有利用，這是很大的資源浪費。

對於住在舊金山市區的居民來說，大多數人對患有精神疾病的遊民破壞生活環境已忍無可忍了；無奈之下，有居民還攻擊遊民。去年底，一位畫廊老闆因勸說遊民離開無效、使用水管沖遊民的新聞，引起輿論關注。

住在Jones街的居民 Ashly Liu表示，同一個遊民長期住在自家門前的台階上，報警30多次，警察也來了30多次，但勸離無效。Ashly說，這位遊民有精神問題，在門前不停地自言自語，害得家人都不能睡個安穩覺，現在家裡前門已經不敢用了，也只能走後門。她表示，希望可以通過立法，對患有精神問題的遊民進行強迫治療。