遭欠租逾12萬瀕破產 華人房東絕食第3天 社區示威聲援

George Wu坐在輪椅中向本報表示，他十分虛弱，不知道還能堅持多久，由灣區屋主聯盟成員Jenny（右）代表他發言。（記者張曼琳／攝影）

華人房東 George Wu因租霸在阿拉米達縣保護租客 的暫停驅逐令（Eviction Moratorium）保護下，欠租12多萬，在屋崙 阿縣縣府門口絕食抗議步入第3天。George Wu的舉動，激起多個住房組織的發起行動支持，28日縣議會討論是否取消暫停驅逐令前，大批灣區亞裔居民在縣府辦公室樓下示威，希望廢除暫停驅逐令。

華人房東George Wu28日坐在阿縣縣府門口，進行第3日絕食抗議，上百名亞裔房東和各界人士，28日到阿縣縣府門口聲援George Wu，呼籲廢除暫停驅逐令。他們舉著告示牌：「暫停驅逐令是打劫」（Eviction Moratorium is Robbery）、「停止盜竊，結束濫用」（Stop the Theft End the Abuse! ）等。還有華裔居民拿著中英雙語的牌子質問縣議會：「公司可以3年不發工資給你嗎？小業主可以3年不給地稅嗎？」

有華裔居民手中拿著用中英雙語的牌子指紋縣議會「公司可以3年不發工資給你嗎？小業主可以3年不給地稅嗎？」（記者張曼琳/攝影）

George Wu坐在輪椅中，十分虛弱幾乎不能說話，他向本報表示，不知道還能在此撐多久。從南灣聖荷西來到屋崙的灣區屋主聯盟（BAHN）成員Jenny代表George Wu發言，並宣讀George Wu的聲明。

聲明中，George Wu再次闡述，他被拖欠房租12萬多元，同時因暫停驅逐令，法院先後18次推遲他對租客的訴訟開庭。聲明說，「我是一名新移民，我的美國夢變成了美國噩夢。」他和其家人是暫停驅逐令的受害者，他呼籲阿縣立即終止這項被濫用的法律。

聲明中寫道：「不管法律和權威如何，我沒有收到任何租金紓困金，一分錢都沒有，且很可能永遠都不會。」疫情三年多以來，他每天都被搶劫，全家人正處於破產邊緣。儘管絕食是艱難和痛苦的決定，但他已經用盡一切辦法，被政府逼迫不得不採取這種極端的絕食抗議。聲明最後要求縣府立即結束暫停驅逐令，並補償所有房東損失的租金收入。

Jenny向本報表示，她特意從聖荷西驅車前來支持George Wu。她表示，自己作為房東也曾經歷租客拖欠幾個月的房租，已經令她感到無比焦慮，幸好最後租客自己搬走，她也沒有再追討房租。她很佩服George Wu挺身而出，為房東利益發聲。

上百名亞裔房東和各界社區人手舉告示牌，冒雨參加對廢除暫停驅逐令表示支持。（記者張曼琳／攝影）

去年曾參選屋崙市長的史考特（Seneca Scott）主持這場示威集會，東灣租賃住房協會執行長柏恩斯（Derek Barnes）、華埠社區領袖陳錫澎及身為屋崙房東的單親媽媽柯克（Hannah Kirk）等，在集會發言。

柏恩斯表示，三年來疫情對業主和租客造成共同的傷害；他表示，有數據顯示，專門為住房提供者（房東）及其租戶提供幫助的聯邦和州的資金已用完。他認為，暫停驅逐令已沒有存在的必要，縣議會應立即結束暫停驅逐令。

陳錫澎表示，他為George Wu的行動所打動，「房東和房客不應該是敵人，應當為夥伴關係。 」暫停驅逐令的法律傷害雙方的利益，應該終止。