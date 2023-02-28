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議員楊馳馬提案：金山閒置辦公室改造公寓

記者李怡／舊金山報導
加州眾議員楊馳馬提議新立法促「辦公室到住房轉換」（記者李怡／攝影）
加州眾議員楊馳馬提議新立法促「辦公室到住房轉換」（記者李怡／攝影）

加州眾議員楊馳馬 (Matt Haney) 27日提新立法「辦公室到住房轉換」法案，旨在加快舊金山將空置的辦公空間轉變為住房項目，以恢復經濟活力與解決住房緊張危機。

「辦公室到住房轉換」法案，允許將市中心閒置辦公空間改造成公寓。法案還將強制將每項改造10%的住房單元留給低收入或中等收入家庭。法案還將設立一個特別基金，為多數辦公室到住房轉換項目提供補助資金。該法案有助於舊金山實現在未來八年內建造8萬2千套住房的目標 。

舊金山由於上一季度辦公室空置率高達27% 以上，且自疫情以來因遠程辦公，市府損失數十億元稅收，嚴重威脅本市收入和小企業發展，導致空置辦公樓改造迫在眉睫。

楊馳馬表示，疫情永久地改變了大家的工作方式，目前將空置的辦公室變成住房是拯救市中心經濟的途徑之一。法案將會在四星期內提交給州議會的住房委員會審核通過。

為了保證計畫在八年內實施，舊金山曾發布行政指令，包括三個重點內容：為住房要素的實施建立問責制和監督、要求行政部門採取行動、制定初步立法行動和時間表。同時規定多項措施，包括行政措施上的加快審批流程；讓市府各部門加強合作；剷除不必要的規章制度，例如消除辦公室到住宅房屋資質的轉換；找出新的融資方法啟動建造項目；把控好工程建設的時間線；對特定類型住房開發項目酌情減少審查等，以保障全民住房計畫按時全力實施。

布里德表示，要將25年完成的建房速度在8年內完成，需要社區的幫助而不是阻礙。面對舊金山的毒品、遊民和住房危機，人們都想要一個解決方案，但是又沒有人希望在自己的社區內建造可負擔性住房或是收容所。接下來市府會聽取社區建設性的意見，不排除會逮捕毒販和強迫遊民去收容所。為解決住房危機，市府也必須轉變觀念，保障這個城市的工人、老人和家庭有住房，並讓舊金山成為全國住房模範城市。

第六區市議員麥德誠表示，舊金山需要迅速採取行動，改變批准和建造住房的方式。「我們一直忽視在舊金山生活和工作的居民對於住房的需求，這導致城市面臨最大的住房危機挑戰。市長的行政指令為需要做的事情設定了方向。期待著與市長、市政府工作人員和同事們合作，通過必要的法律，讓舊金山在住房問題上朝著正確的方向前進」。

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