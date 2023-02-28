「被合法敲詐」加州公寓協會：暫緩驅逐令遭濫用 應取消

華人房東馬先生和太太，在阿縣的房子，有租客也欠下3萬多房租。（記者劉先進／攝影）

全國最大代表出租房屋行業的全州性組織、加州 公寓協會（California Apartment Association）27日舉行記者會，呼籲立即取消被濫用的阿拉米達縣暫停驅逐令（eviction moratorium）。

協會執行副主席霍華德（Joshua Howard）說，2019年，疫情 高峰，阿縣實施了該政策，保護經濟上受影響的租戶。2020年，許多人失去工作和收入，生了重病，孩子們在家學習，人們在家工作。加州公寓協會與全州的政策制定者辛勤工作，以確保制定強有力的住房政策，這並沒有給任何一方帶來負擔。

但不幸的是，阿縣實施暫停驅逐令，允許幾乎任何租戶以任何理由不支付租金 ，沒有要求證明租戶在經濟上受疫情影響，沒要求證明租戶失去收入，這項法律至今仍生效。如今疫情近三年後，學生返校，民眾返工，企業滿負荷運轉，失業率處於低水準；但租房者普遍濫用驅逐禁令，不支付租金。縣議會須迅速和立即採取行動，結束暫停驅逐的規定，並提供補償給租賃住房提供者。「希望阿縣議會不要找藉口，不要利用官僚主義拖延，立即廢除這一政策。」

根據國家公平圖集的研究（National Equity Atlas），在整個阿縣，估計有3萬2900個家庭欠下總計1.25億的租金。霍華德說，加州公寓協會最近對阿縣的住房提供者做了調查，205個受訪者說，他們被欠的租金超6800萬，這只是冰山一角。

屋崙房東柯克（Hannah Kirk）說，她是單親媽媽，有兩個孩子。2019年10月，以低於市場價的租金，將房間租給另一個單親媽媽。租客利用暫緩驅逐令，欠下1萬5000元房租。她曾試圖免除租金，給現金讓租戶搬家，但對方不同意。她不得不收拾行李自己離開，目前收不抵債，現在房屋正瀕臨法拍（foreclosure）。「暫緩驅逐令利用了我的善意，迫使我離開家，並為租戶創造個合法敲詐的機會。通過許多方式，她可以用免費、無限制的法律幫助來起訴我。」

華人房東馬先生和太太也面臨類似問題。他們在阿縣的一套兩居室公寓，住著一家四個租客，三人工作。自疫情來，「租金看心情給錢」，月租2000元的房子，有時給200元。這一家在疫情中還買了新車。刨除政府給的2萬多援助，一家還欠下3萬多房租。因為暫停驅逐令，也無法趕走租客。