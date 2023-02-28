柏克萊加大開發案受阻 紐森誓修法

面對加州上訴法院凍結人民公園住房開發案，州長紐森表示將修改法律。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）表示，他今年將致力修改一項具里程碑意義的環保法，因為這項法律被富裕人士拿來當作武器，阻止柏克萊加大 興建學生迫切需要的住房。

加州第一區上訴法院（First District Court of Appeal）24日做出裁決，指加大計畫在校園附近興建新住房時，並未依照「加州環境品質法」（California Environmental Quality Act，簡稱CEQA）的要求，對學生派對喧鬧聲對校園附近住宅可能造成的影響進行評估。這項裁決將使這項開發案被暫時凍結。

紐森表示，第一區上訴法院24日的裁決，可能讓柏克萊加大在其擁有的人民公園（People’s Park）土地上興建新住房的計畫被延後數年，甚至數十年。

人民公園開發案計畫興建的住房數量足夠1100名柏克萊加大學生和125名遊民居住。柏克萊加大表示，公園的一部分會被保留，以紀念它在民權運動中的重要性。

柏克萊加大27日發出一份聲明表示，他們對法院的裁決感到沮喪，計畫對加州最高法院提出上訴，並誓言一定會實現開發人民公園的承諾。

柏克萊加大認為上訴法院的裁決「前所未有而且危險」，因為它可能會阻止加州各地的學校興建學生宿舍。

人民公園開發案自提出後，一直面對反對聲浪。去年，兩個當地組織「讓加大成為好鄰居」（Make UC a Good Neighbor）和「人民公園歷史街區維權團體」（People’s Park Historic District Advocacy Group）引述CEQA法，對這項開發案提起訴訟，稱加州環評報告沒有考慮到新住房會為該地區帶來更多噪音。

具有里程碑意義的1970年環境法規定，加州和地方單位必須評估和公布開發案對環境可能造成的重大影響，並提出減輕這些影響的方法。但批評者表示，這項法律在通過後的數十年裡，一直被反對開發者拿來當作阻止興建住房和發展交通的藉口。

紐森推文說：「這項法律需要改變，我今年將致力與立法議員合作進行修改，以便讓加州能興建我們迫切需要的住房。」

柏克萊加大去年3月表示，在加州最高法院支持憤怒的居民對學校的發展提出訴訟後，他們不得不限制學生入學人數。加州立法會迅速提出了一個解決辦法，允許柏克萊加大在2022年秋季班按照原定計畫招收學生，卻沒有採取任何可以提供更多住房給學生的措施。

加州參議員威善高（Scott Wiener）表示，上訴法院的裁決是「可怕的」，會對加州住房產生重大影響，因為它把人們發出的噪音歸類為對環境的不利影響。他說：「他們提出了人就是污染源的觀念。」