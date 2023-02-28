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沒有有薪病假、育嬰假 Google工會：上萬員工未享應得福利

編譯組／灣區電
工會報告指出，Google有近半數的合約員工並未享有應得的福利。（Getty Images）
工會報告指出，Google有近半數的合約員工並未享有應得的福利。（Getty Images）

一份新工會報告表示，Google成千上萬名合約員工並未享有應得的福利

Google母公司Alphabet 2019年時宣布：「與Google合作的所有美國供應商和人力資源公司都必須提供其員工基本福利，包括每小時15元的最低工資、12周有薪家事假、8天有薪病假、5000元學費補助金和全面醫療保險。」

然而，Alphabet員工工會（Alphabet Workers Union）發現，這項宣布暗藏了一份公司文件，這份文件限制了哪些合約員工有資格獲得最低工資和福利，同時，部分Google的合作夥伴也找到可以規避提供福利的辦法。

工會主席，也是Google軟體工程師的庫爾（Parul Koul）說：「我們不斷聽到，Google拒絕支付最低工資給員工，或不准他們請病假。但按照Google自己頒布的政策，這些員工是有權利獲得這些福利的。我們的報告清楚表明，在為所有員工建立和執行工作條件的德道基準方面，Google並沒有盡到應盡的責任。」

工會稱，Alphabet在美國雇有約5萬名合約員工。另一份報告指出，截至2019年，Google全球員工當中有一半是合約員工。

工會對Google 2萬2000名合約員工發出調查問卷，有248家供應商直接雇用的1853名員工回覆了問卷。

報告稱，將近一半的受訪者表示，他們沒有有薪病假或不知道自己有有薪病假，將近四分之三的人表示沒有有薪育嬰假，只有10%的人說他們有拿到學費補助金。

在Google擔任內容創作者的合約員工瓊斯-克勞斯（David Jones-Krause）說：「這些都屬於剝削。」

Google的「美國薪資與福利標準」（US Wages & Benefits Standards）網路文件中載有對合約員工最低薪資與福利的限制，包括合約員工必須符合一些要求才有資格獲得最低工資和福利，例如必須有非臨時的Google辦公室出入證，同時每周必須至少為Google工作30小時。

28歲的瓊斯.克勞斯表示，為了規避提供最低工資和福利，Google供應商將許多員工的每周工作時數限制在30個小時以下。此外，他每年10天的有薪假期包含了8天病假，甚至國定假日休假也算在內。

Google認為，這項調查不具有代表性，而且有誤導的嫌疑。Google表示，他們要求美國的合約企業必須提供員工規定的工資和福利。但在被要求解釋為何這項調查不具有代表性和有誤導嫌疑時，Google並沒有回應。

Google 福利 醫療保險

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