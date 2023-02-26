靠近幼兒園…金山再開2大麻店 華裔上街抗議

十幾名華裔人士手裡舉著寫有「反對大麻店在孩子附近」、「義大利麵，不是大麻」等告示牌，向往來的車輛和路過的居民宣傳。（記者張曼琳／攝影）

舊金山近期計畫分別在第七區Taraval街800號，以及第三區百老匯街（Boardway）100號開設大麻 店的項目，遭到來自華裔 社區人士的強烈反對。25日下午，一批華裔居民聚集到Taraval街800號名為「金鏡（Gold Mirror）」的義大利 餐廳前，舉行示威活動表示反對。

記者周六下午走訪示威現場時，見到十幾名華裔人士手裡舉著寫有「反對大麻店在孩子附近」、「義大利麵，不是大麻（Pasta，Not Pot）」等標語牌，向往來的車輛和路過的居民呼喊宣傳。示威期間，有路過的司機鳴笛對示威活動表達支持，有路過的居民上前了解情況後，也表示反對在此開設大麻店。

華裔社區人士堅決反對大麻店開設。（記者張曼琳／攝影）

Taraval街800號「金鏡」義大利餐廳在社區頗具名氣。2005年時任舊金山市長的紐森（Gavin Newsom），還向「金鏡」餐廳頒發賀狀，也在同年餐廳獲得前市議員Sean Elsbernd的賀狀。

在店內工作一位女性員工向本報介紹說，計畫中的大麻店將設置在餐廳二樓，並且必須通過餐廳內進入。她還表示，目前店內的食客都需要提前預約，如果沒有預約只能坐在吧台。

示威者憂整棟樓將改賣大麻

根據華裔示威人士提供的網站，「金鏡」義大利餐廳的東主是姓氏為迪格蘭德（DiGrande）兩兄弟，羅伯托（Roberto）和多梅尼科（Domenico） 迪格蘭德。他們計畫在其餐廳內開設的大麻店名為「綠鏡」（Green Mirror），是與市內位於Hayes Valley的Fig&Thistle Apothecary大麻店業主合作。

示威網站上表示，市規畫委員會已一致批准了在Taraval街800號「金鏡」餐廳的所在地址，銷售大麻和大麻相關產品的有條件使用許可證，還公開了店鋪的設計平面圖，指出大麻藥房有私人入口、樓梯、殘疾者和顧客電梯，以及洗手間等。

市規畫委員會一致批准了在Taraval街800號「金鏡」餐廳所在地址，銷售大麻和大麻相關產品的有條件使用許可證，示威組織公開了店鋪的設計平面圖。（取自示威組織網站）

因此，示威團體猜測二樓「綠鏡」大麻店只是業主的嘗試。如果綠鏡成功，並且大麻顧客的數量遠超餐廳食客，迪格蘭德兄弟便可能將整棟建築改造成高級大麻店。網站中寫道：「這就解釋了為什麼他們使用Taraval街800號（為地址）提交了有條件使用許可證申請。這樣，他們就不必再次經歷（申請許可）的過程，既昂貴又耗時。」

在「金鏡」餐廳對面經營兒童學園（Happy Day Preschool）的華裔東主Mindy向記者表示，疫情對其兒童學園的經營造成很大影響，由原本30多個學生，減少到只有10幾個學生。她擔憂，如果大麻店開張，家長會因為安全憂慮不願意將孩子送到她的學園上課。因此，她也特意前來參與示威。

示威組織現在也在網上徵集請願書，網站為https://fopswp.blogspot.com。

另一家大麻店也靠近學校

與此同時，在當日下午「金鏡」示威活動舉行前，「加州住客之友團盟」為反對在百老匯街100號開設大麻店，向駐美中華總會館申請3月6日早上10時至下午3時借用勝利堂，舉行成員大會，希望在市府3月9日審批大麻店申請之前，呼籲社區成員行動，向政府反映社區反對之聲。

「加州住客之友團盟」代表周禮樵在中華總會館月會上表示：「由於該處地址經管的大麻店，鄰近學校及幼兒服務設施，而大麻一向被聯邦政府定性為一級毒品，我們對大麻毒害兒童的深遠影響，深表關注。」周禮樵表示，團盟全部成員，為低收入住房的長者租戶，作為非牟利機構，他們沒有雄厚資金運作，因此希望中華總會館僑領，可以免除租借勝利堂的費用。也承諾將為活動購買保險，並在大會結束後，有義工負責清理搬走在勝利堂內的垃圾。