保障公共安全 撥款須通過

布里德市長與華裔長者。

親愛的讀者們：

在舊金山 ，我們一直努力讓更多警員在街上巡邏，以應對公共安全需求。而現時，像全國各地一樣，我們嚴重缺乏警員人手。雖然我們致力於長遠的發展策略，招聘新警員來填補警校課程並挽留現有人手，但我們需要使用加班薪酬來確保警方能夠用現有的警員服務舊金山。

如果我們想繼續在街上看到警員，調查罪案，並應對救急電話，我們必須為更多的超時工作薪酬撥款。這不但關乎市內安全，也對經濟復甦尤其重要。

為了讓我們能度過財政年度的其餘時間（6月30日），我們需要再撥款2700萬繼續為警員超時工作提供資金。在市議員司嘉怡、孟達文、麥德誠及殷嘉立共同支持下，我在市議會提出該預算 補充撥款。而提案需要市議會8票才能通過。

布里德市長與社區青年中心行政總監温靜婷。

投票將在幾周後進行，而解釋其作用及必要性正是現在重要的工作。

居民、小商業、大型機構僱主和員工都對此提出要求。我們必須聆聽和採取行動。聆聽也代表繼續擴大我們的警務替代方案，比如街頭危機應對團隊，他們全天候走到街上以應對精神病患和藥物成癮人士。這代表著為市內最難接觸到的精神病患者建立跨部門協調工作，繼續在改革我們的精神健康法律。警員工作是關注犯罪和公共安全，而不是圍繞心理健康和無家可歸的問題。

像全國各地一樣，舊金山警隊人手嚴重短缺。市內現時比2019年減少331名警員，同時人員配置比分析建議少541人，而許多警員亦已符合資格退休。這影響了警員回應時間以及我們在全市部署警員的能力。

這需要用數年時間才能修復，而我們正努力為此工作。在上一個預算中，我們增加了招聘和留用獎金，使舊金山比起周邊地區更具競爭力。但在我們進行這項工作時，仍然需要提供達水準的服務，以解決居民、員工和遊客的需要。

隨著警員人數減少，為了提供相同水準的服務，加班的需求亦同時增加。2021年至2022年間，舊金山警察 局加班總量增加了121%。為了讓我們能度過本財政年度剩餘的時間（即到6月30日），我們需要再撥款2700萬元。以確保繼續達到目前的服務水平。包括我們在田德隆區內的工作，同時解決有組織零售犯罪和圍欄行動方面所做的工作。這項撥款將幫助回應時間進一步下降。

重要的是，這項補充措施可以防止強制性的服務削減和招聘凍結。如果這項補充得不到通過，主計長將被要求在6月財政年度結束前凍結招聘和加班支出，這將大大降低全市內的警務水準，意味著處理毒品市場和零售盜竊的警員將減少，社區巡邏減少及減慢服務應變時間。

這筆撥款還將有助於繼續支援由退休警員組成的舊金山警察局社區大使在商業區內步行巡邏。這些退休警員對於繼續覆蓋華埠、聯合廣場和漁人碼頭等地區至關重要。

這些補充預算案是我們總體策略的一部分。圍繞公共安全，增加社區大使，使用警察替代方案來應對行為健康挑戰和其他問題。圍繞實施警察改革，以便警方以正確的方式完成工作，接受適當的培訓，這樣他們就可以繼續與其所服務的社區建立互信關係。

您可以透過發送電子郵件給市議會成員來表達您對撥款的支持：[email protected]。

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敬安！