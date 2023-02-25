我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

涉撞死屋崙百歲華裔 48歲女司機落網

記者張曼琳／屋崙報導
屋崙市交通部門的指揮官特德斯科（中）表示，如果捲入交通事故，檢查其他相關人員安全是最重要的。（取自屋崙警局臉書）
屋崙市交通部門的指揮官特德斯科（中）表示，如果捲入交通事故，檢查其他相關人員安全是最重要的。（取自屋崙警局臉書）

本月19日早晨，在美麗湖（Lake Merritt）附近散步時被一輛白色的Mini Cooper撞倒後不治的百歲高齡的華裔長者柯子達（Tzu-Ta Ko，音譯）事件，在屋崙警局公布更多的該案肇事逃逸車輛的照片並懸紅1萬元的翌日（24日），警方宣布肇事逃逸的女司機已被逮捕。

19日上午7時，柯子達在19街和哈里森街（Harrison Street）的拐角處被一輛白色Mini Cooper撞倒，頭部嚴重受創，送醫急救不治。23日屋崙警局通過社交媒體，發布了更多肇事逃逸的白色Mini Cooper的照片。

24日中午，屋崙警局召開記者會公布了導致百歲長者死亡的肇事逃逸者為一名屋崙女性居民。調查人員利用監控視頻將她鎖定為該案嫌犯，並稱讚社區的幫助讓他們及時逮捕了嫌犯。

警局記者會僅僅持續六分鐘，因為案件正在調查中，警方並未提供嫌犯的年齡和姓名。但根據KTVU電視台報導，當局確定嫌犯為48歲的女性諾曼（Akesha Norman）。

ABC7電視台消息人士稱，沒有跡象表明諾曼在肇事逃逸中有濫用藥物的情況，而且她也並無犯罪紀錄。ABC7還公布了柯子達孫子的一份書面聲明。

聲明中寫道：「首先，我們要感謝屋崙警察局在這場痛苦磨難中給予的支持。我們的家人正在經歷很多事情，我們很傷心和憤怒。」還寫道：「我的祖父每天步行數英里。當司機撞到我的祖父後開車離開，把他留在人行道上時，這不僅奪走了我祖父的生命，還剝奪了他的尊嚴；剝奪了他在他居住了30多年的城市中安全行走的自由；剝奪了我的家人與我們敬愛的父親、祖父和曾祖父的未來，並且剝奪了我們對人類自尊的信心。」聲明最後說：「我們感謝大家的支持和厚愛，在我們悲傷時，我的家人希望獲得隱私。」

此前，柯子達的女兒柯雪莉（Shirley Ko，音譯）接受KTVU電視台採訪時表示，自己的父親「很喜歡散步，也很健康。這就是我們對事故非常驚訝的原因。」

「屋崙安全道路」（Safe Oakland Streets）報告表示，在2020年12月，屋崙市車禍死亡人數激增至33人，而2019年為27人。最常見的原因是超速、不禮讓、不安全轉彎、闖紅燈、酒駕或藥駕。有政府文件顯示交通高危險地區包括東屋崙、西屋崙、美麗湖和市中心地段。

屋崙市交通部門的指揮官特德斯科（Anthony Tedesco）表示，如果捲入交通事故，檢查其他相關人員的安全是最重要的。他說：「一旦在你確定自己沒事的一刻，檢查對方是我認為對的事情，這顯示了你的人性，而且大家沒有理由從交通事故現場逃逸。」

屋崙警局23日公布了更多的該案肇事逃逸車輛的照片並懸紅1萬元。（屋崙警局提供）
屋崙警局23日公布了更多的該案肇事逃逸車輛的照片並懸紅1萬元。（屋崙警局提供）

屋崙 警察 車禍

上一則

冬季暴雪來襲 灣區冰凍警告直到周六仍然有效

延伸閱讀

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手
華人卡斯楚谷遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

華人卡斯楚谷遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五
百歲華翁車禍亡 屋崙警懸賞1萬抓肇逃

百歲華翁車禍亡 屋崙警懸賞1萬抓肇逃
復興經濟 布里德攜手聖荷西、屋崙 聚焦住房、安全、交通

復興經濟 布里德攜手聖荷西、屋崙 聚焦住房、安全、交通
凱瑟屋崙總部 擬轉移1200職位到布利桑頓

凱瑟屋崙總部 擬轉移1200職位到布利桑頓

熱門新聞

特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克（右）和加州州長紐森（左）一起宣布了這一消息。（記者葛歆睿 / 截屏）

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

2023-02-23 02:20
亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。還扔雞蛋砸見義勇為的阻止者。（視頻截圖）

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

2023-02-19 22:21
超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。（記者張曼琳／攝影）

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

2023-02-24 02:20
州總檢察長邦塔21日聯合聖地牙哥人口販賣專案組舉行線上記者會，說明執行「更好途徑行動」的成效。（記者劉先進／翻攝）

加州檢探訪性販運：嫖客像去快餐店「得來速」排隊買春

2023-02-22 01:10
最新研究報顯示，矽谷的財富差距進一步擴大。圖為南灣無家可歸者營地一角。（美聯社）

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

2023-02-19 00:23
竊賊疑似開著圖中車輛，打破車窗盜竊時，被目擊者拍到。（受訪者供圖）

竊賊破車窗行竊 目擊者假裝玩手機拍下

2023-02-18 23:02

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔