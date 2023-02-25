涉撞死屋崙百歲華裔 48歲女司機落網

屋崙市交通部門的指揮官特德斯科（中）表示，如果捲入交通事故，檢查其他相關人員安全是最重要的。（取自屋崙警局臉書）

本月19日早晨，在美麗湖（Lake Merritt）附近散步時被一輛白色的Mini Cooper撞倒後不治的百歲高齡的華裔長者柯子達（Tzu-Ta Ko，音譯）事件，在屋崙 警局公布更多的該案肇事逃逸車輛的照片並懸紅1萬元的翌日（24日），警方宣布肇事逃逸的女司機已被逮捕。

19日上午7時，柯子達在19街和哈里森街（Harrison Street）的拐角處被一輛白色Mini Cooper撞倒，頭部嚴重受創，送醫急救不治。23日屋崙警局通過社交媒體，發布了更多肇事逃逸的白色Mini Cooper的照片。

24日中午，屋崙警局召開記者會公布了導致百歲長者死亡的肇事逃逸者為一名屋崙女性居民。調查人員利用監控視頻將她鎖定為該案嫌犯，並稱讚社區的幫助讓他們及時逮捕了嫌犯。

警局記者會僅僅持續六分鐘，因為案件正在調查中，警方並未提供嫌犯的年齡和姓名。但根據KTVU電視台報導，當局確定嫌犯為48歲的女性諾曼（Akesha Norman）。

ABC7電視台消息人士稱，沒有跡象表明諾曼在肇事逃逸中有濫用藥物的情況，而且她也並無犯罪紀錄。ABC7還公布了柯子達孫子的一份書面聲明。

聲明中寫道：「首先，我們要感謝屋崙警察 局在這場痛苦磨難中給予的支持。我們的家人正在經歷很多事情，我們很傷心和憤怒。」還寫道：「我的祖父每天步行數英里。當司機撞到我的祖父後開車離開，把他留在人行道上時，這不僅奪走了我祖父的生命，還剝奪了他的尊嚴；剝奪了他在他居住了30多年的城市中安全行走的自由；剝奪了我的家人與我們敬愛的父親、祖父和曾祖父的未來，並且剝奪了我們對人類自尊的信心。」聲明最後說：「我們感謝大家的支持和厚愛，在我們悲傷時，我的家人希望獲得隱私。」

此前，柯子達的女兒柯雪莉（Shirley Ko，音譯）接受KTVU電視台採訪時表示，自己的父親「很喜歡散步，也很健康。這就是我們對事故非常驚訝的原因。」

「屋崙安全道路」（Safe Oakland Streets）報告表示，在2020年12月，屋崙市車禍 死亡人數激增至33人，而2019年為27人。最常見的原因是超速、不禮讓、不安全轉彎、闖紅燈、酒駕或藥駕。有政府文件顯示交通高危險地區包括東屋崙、西屋崙、美麗湖和市中心地段。