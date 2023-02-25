才獲任命 遊民監督委員爆挪公款舊案、還謊報學歷

甫獲舊金山市長布里德任命的遊民監督委員艾葉，被發現挪用公款、謊報學歷。（網路影片截圖）

根據來自監察長辦公室的2018年的一份政府報告，由市長布里德（London Breed）提名 的一位技術高管艾葉（Vikrum Aiyer），從2014年到2016年至少有130次不適當地向聯邦政府開出出租車 服務的帳單，並且在一些出租車收據和憑證上用現任和前任高級機構官員的名字或虛構的名字代替自己的名字。報告還發現，他使用政府發放的信用卡 「在2012年7月至2016年7月的4年期間，進行了超過1萬5000元的個人消費」；報告還稱艾葉在一份簡歷上虛報了他的教育資歷。

艾葉本周被布里德選為該市新的無家可歸者監督委員會的成員，他在22日接受「紀事報」採訪時稱自己犯了 「一個嚴重的錯誤」；在這種做法被曝光後，他償還了所有的錢。他還說不小心在簡歷上列出了有一個碩士學位，並解釋說他提前離開了研究生課程去華盛頓特區從事全職工作，但沒有更新他的簡歷。

艾葉是舊金山 政界新興人物，是一家碳捕獲公司Heirloom的全球公共政策和外部事務主管。市長辦公室22日表示，她提名艾葉是因為他的政策專長和社區工作。此前，他是Postmates公司全球公共政策和戰略溝通的副總裁，並曾擔任美國公民自由聯盟的副主任。

包括艾葉在內的市長周二（21日）提名的四位候選人，將加入舊金山監督無家可歸者和支持性住房部（HSH）的新委員會，該機構是由11月的投票措施創建的，擁有6億元的預算，多年來在沒有任何正式監督或問責的情況下運作。

在周三的一份聲明中，市長辦公室表示，布里德與艾葉談論了監察長報告中提出的問題，「他承認了自己的努力，他之前為自己的錯誤向政府進行了賠償，並且已經從中吸取了教訓，」聲明說。「她認為，應該讓那些致力於舊金山的人服務於他們的社區，並將他們的經驗帶到這種服務中。」

如果對艾葉的提名得到市議會的批准，他將從5月1日起擔任四年的任期。監督委員會將對該部門6億元的預算有直接的意見，並可以調查該機構的活動。它還可以批準或拒絕大多數無家可歸者和支持性住房合同。