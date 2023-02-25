起訴書更新 FTX創辦人再添證券詐欺、共謀詐欺2項罪名

檢方更新起訴書，將加密貨幣公司FTX創辦人班克曼-佛萊德的罪名增加為12項。（美聯社）

被檢察官 指控詐騙數千名投資 人數十億元、透過在名人雲集的超級盃球賽（Super Bowl）打廣告提升個人形象、非法捐款給政治人物的加密貨幣 公司FTX創辦人班克曼-佛萊德（Sam Bankman-Fried），又多出多項新罪名。

聯邦法院23日公開更新後的起訴書，班克曼-佛萊德的新罪名包括證券詐欺和共謀詐欺。

聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在一份聲明中暗示，正如他先前多次暗示，檢方尚未完成他們對班克曼-佛萊德的起訴。威廉斯說：「我們正在努力，並將繼續努力，直到正義獲得伸張。」

當局表示，新罪名若被判成立，班克曼-佛萊德面臨的刑期恐怕會從115年提高到155年。

在檢方對FTX及其附屬加密貨幣交易避險基金Alameda Research的內幕做出更詳盡、更有說服力的說明後，班克曼-佛萊德的罪名現在增加為12項。

檢察官把FTX客戶、投資人、金融機構、貸方和聯邦選舉委員會（Federal Election Commission），稱作是班克曼-佛萊德從2019年到2022年11月進行的詐欺計畫的受害者。

檢察官表示，班克曼-佛萊德竊取數十億元FTX客戶存款，用來營運和投資FTX和Alameda Research、提供資金給投機性風險投資、捐款給慈善機構，並為了提高華府對加密貨幣業的影響力，捐款數千萬元給民主黨和共和黨人作為競選資金。

檢方稱，班克曼-佛萊德將自己定位為一位「加密貨幣業中保護投資人和客戶、值得信賴和守法的領袖」。

新起訴書寫道：「前不久，班克曼-佛萊德在2022年底還吹噓著FTX賺取了多少利潤，把自已描繪成加密貨幣業的救世主，說自己不但進行風險投資，還為了幫助陷入困境的同業收購他們的公司。」

此外，班克曼-佛萊德在2022年超級盃期間，斥資數百萬元製作名人代言廣告，將FTX宣傳為「最安全、最簡單的加密貨幣買賣方式」和「最值得信賴的數位資產買賣方式」。但實際上，班克曼-佛萊德經常動用客戶資金，為他和Alameda Research的私人支出提供無息資金，讓客戶曝露在巨大、未知的風險中。

目前還不清楚班克曼-佛萊德何時會回到曼哈頓接受偵訊。由於檢方擔心班克曼-佛萊德可能會以他們無法追蹤的方式與他人在網路上聯絡，他的通訊紀錄也顯示，他可能試圖影響一名握有對他不利證據的證人，過去兩周裡，他曾兩度出庭。