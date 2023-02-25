Theranos詐欺案主犯 荷姆斯生第2子 試圖再延遲監禁

法庭文件透露，Theranos創辦人荷姆斯已生下第二個孩子，並試圖再度延遲因詐欺重罪刑而即將入獄的時間。(Getty Images)

根據本周法庭文件透露，Theranos創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes)已生下第二個孩子，並試圖再度延遲因詐欺重罪刑而即將入獄的時間。

今年39歲的荷姆斯，2021年7月生下長子，當時她正在等待審判，罪名是與現已倒閉的巴洛阿圖血液檢測初創公司Theranos有關，欺詐投資人與病患。法庭文件指出，她於2022年1月因詐騙投資人超過1億4400萬元而被定罪、十個月之後被判處超過11年監禁，當時已再度懷孕。

法官達維拉(Edward Davila)在宣判時，已將她的監禁日期延遲至4月27日。法務專家表示，法官推遲入監時間，以便荷姆斯能在入獄前生產。荷姆斯已對她的定罪與判決，提出上訴。

法庭紀錄並未透露荷姆斯何時生下第二名孩子。去年10月在聖荷西地方法院的法庭聽證會上，她似乎已經懷孕，未婚夫艾文斯(Billy Evans)也是她第一個孩子的父親，在11月法庭文件中證實，當時她有孕在身。荷姆斯的法律團隊23日在法庭文件指出，她現有「兩名年幼孩子」。

荷姆斯曾於12月提出動議，要求達維拉延遲入獄時間、直至她的上訴結束。法官則建議將她送往德州最低安全級別的女子監獄，但聯邦監獄官員將決定她在何處服刑。不過，檢察官 上個月表示，荷姆斯在4月27日之後不應維持自由，因為她有逃脫風險，指稱在被定罪之後，荷姆斯曾試圖持單程機票前往墨西哥 。檢方稱，檢察官就機票問題聯絡荷姆斯的律師之後，她才取消旅行。未婚夫艾文斯飛往墨西哥近六周、然後從南非返美。

荷姆斯的律師進行反駁，稱檢方「魯莽並錯誤地」指控荷姆斯逃避罪刑。法律團隊在法庭文件中稱，定罪之前，荷姆斯曾希望被無罪釋放、期望可參加2022年1月在墨西哥舉辦的友人婚禮。

檢察官在反訴時表明，荷姆斯未能解釋為何她去墨西哥的機票只有單程。然而，荷姆斯的法律團隊提交的法庭文件中、再次否認她計畫脫逃，但未包括針對墨西哥旅行的直接解釋，也未提及她沒有回程機票。