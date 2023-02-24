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柯瑞腳傷恢復佳 一周後評估

記者劉先進／舊金山報導
衛冕冠軍金州勇士官方宣布，因左下肢受傷缺席的柯瑞恢復進展良好，已經開始在場上進行單獨訓練，並將在一周後再次進行評估。這也意味著，他還將至少缺戰一周。（記者劉先進／攝影）
衛冕冠軍金州勇士官方宣布，因左下肢受傷缺席的柯瑞恢復進展良好，已經開始在場上進行單獨訓練，並將在一周後再次進行評估。這也意味著，他還將至少缺戰一周。（記者劉先進／攝影）

NBA衛冕冠軍金州勇士官方宣布，因左下肢受傷缺席的柯瑞（Stephen Curry）恢復進展良好，已經開始在場上進行單獨訓練，並將在一周後再次進行評估。這也意味著，他還將至少缺戰一周。

2月4日，柯瑞在對陣獨行俠時，膝蓋與對手控球後衛萊特（McKinley Wright IV）的膝蓋相撞，導致脛腓骨上韌帶和骨間膜部分撕裂，左小腿也出現挫傷。他因此缺席了五場比賽。當時傳出的消息，柯瑞將至少缺席全明星賽。本賽季早些時候，柯瑞因為左肩脫臼缺席了11場比賽。在此期間，勇士的戰績為6勝5負。

教頭柯爾說，球隊知道，在可預見的未來，場上將沒有柯瑞，「所以和上次他倒下時發生的事情一樣......我們把球隊整合起來。之前柯瑞受傷，球員們打了一波五連勝。我們堅守陣地。這一次也是如此的計畫。」

他說，進入本賽季的最後24場比賽，在沒有一些關鍵球員的情況下，必須確保防守緊湊。勇士23日晚客場對陣洛杉磯湖人，柯瑞缺席，而維金斯也因為家庭事務高掛免戰牌。接下來，勇士將有連續五個主場，包括對陣火箭、灰狼、拓荒者、快艇和鵜鶘。

柯瑞 勇士 快艇

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