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非裔女圍車擬搶劫 華女求助社安隊陪同取車

記者劉先進／屋崙報導
圖為台山同鄉會社安隊此前在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）
圖為台山同鄉會社安隊此前在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

近期屋崙華埠治安形勢又有起伏。兩位華人女子將車停放在4街與Webster街交界的地方，回去取車時，遠遠看到三個非裔圍住車輛，疑似圖謀不軌，要攔路搶劫。兩人趕緊步行到東灣台山同鄉會的辦公室求助。四個同鄉會社安隊義工護送華人回去安全取車，三個非裔還罵罵咧咧，說義工阻撓她們生意。但義工不為所動，三人並未有異常舉動。

東灣台山同鄉會社安隊負責人馬作林23日說，事發時間20日中午12時。兩位華女將車停放的地點，位於4街與Webster街交界，停車免費，距離華埠中心稍遠，地段偏僻，頗為安靜。兩人走到停車點附近時，遠遠發現，三個非裔圍住車輛，鬼鬼祟祟，疑似要攔截車主搶劫。

兩人趕緊掉頭，步行到同鄉會在華埠Webster街的辦公室求助。馬作林當即安排4個社安隊隊員陪同兩人，走路過去取車。三個非裔見到有義工過來，一直罵個不停，指責義工們「阻撓她們做生意」，雖然態度兇悍，但不敢輕舉妄動。義工不予理睬。最終，兩個華女平安取車離開華埠。由於非裔並未襲擊或實施搶劫，只是有言語謾罵，所以華女並未報警。

馬作林提醒市民，建議將車停放在華埠富興中心樓下停車場等熱鬧的中心，停好車後很方便購物吃飯。建議華人不要貪圖免費停車便宜，將車停放在高速橋底等偏遠僻靜的地方，容易造成安全隱患，給歹徒可乘之機，遇到突發情況也要報警求助。

他說，三個非裔女子，疑似三個月前在華埠實施搶劫。當時是早上6時許，在9街的中華文化院門口，一位老人也是被三個女子圍住搶劫。三人配合嫻熟，將老人打倒在地上，甚至壓上去扼住人脖子，再搜走受害者身上的錢包，逃之夭夭。「從描述情況看，非常類似這三個人。希望大家也要小心留意。」

馬作林表示，17日當天上午8時42分，華埠880公路高速橋底遊民營地，也出現起火，經過報警，消防車到場施救，大火在上午9時16分被撲滅，沒有人員傷亡。

台山同鄉會社安隊負責人馬作林建議，將車停在華埠中心，不要為了免費停放在僻靜地方，...
台山同鄉會社安隊負責人馬作林建議，將車停在華埠中心，不要為了免費停放在僻靜地方，給歹徒可乘之機。（記者劉先進／攝影）

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