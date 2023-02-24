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灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

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華人卡斯楚谷遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

記者劉先進／屋崙報導
屋崙山上下起雪來。（視頻截圖）
屋崙山上下起雪來。（視頻截圖）

低溫冬季暴風雨23日衝擊灣區，屋崙山（Oakland Hills）、南灣聖他克魯茲縣（Santa Cruz）的山上都有下雪。而東灣多個地方也有冰雹。華人Lan Liu說，在238高速路上開車，途經卡斯楚谷（Castro Valley），天空忽然狂降冰雹，一顆顆的有波霸奶茶中的珍珠那麼大，「嚇死人！」

2月倒春寒，這一波天氣變化，讓很多人猝不及防。國家氣象局的消息說，這是一次重大冬季風暴，預計會出現低溫、降雨、雷暴、陣風和山雪。當天大部分地區有下雨，並在內華達山脈和沿海山麓地區飄起雪花。北灣高地、半島和東灣山坡上的山峰都可能出現積雪。白天沿著北加州的海岸和山谷，溫度可能在45度徘徊。冰雹和冰粒可能會出現在101和1號高速公路上，沿海地區會打雷。這種狂野天氣可能會持續到星期五，屆時風暴會向南遷移到洛杉磯。

在推特等社交媒體上，不少民眾放上屋崙山下雪的情景。其中一段視頻顯示，鵝毛般的大雪紛紛落下，拍攝者非常驚嘆。另一段視頻中，有市民在公園遛狗，雪下來後，多隻寵物狗四處亂跳，顯得開心而興奮。而主人則忙著招呼狗狗離開回家。

Lan Liu說，上午11時20分，他開車從880公路到238公路，途經卡斯楚谷時，忽然感覺有重物砸到車上，砰砰作響，一開始還沒有反應過來，後來才意識仔細觀察，才意識到是大顆粒的冰雹，每一顆類似波霸奶茶中的珍珠那麼大，打在車身上，又四處飛彈，非常嚇人，「因為在高速路上，也不可能停車觀看，所以就趕緊開車，走了兩三分鐘，冰雹停了，畢竟不是每個地方都在下。這是我來灣區多年，第一次經歷這麼大規模的冰雹。」他後來停車仔細檢查，車子還好沒事。

三谷地區的華人何華斌表示，下午1時20分許，他正在都布林（Dublin）和朋友一起吃飯，忽然看見空中下起冰雹，嗶哩啪啦，聲勢嚇人。隨後，小雨連綿，氣溫降得很低，民眾幾乎都穿上了防凍的羽絨服。

低溫冬季風暴衝擊灣區，東灣都布林下起冰雹。（受訪者供圖）
低溫冬季風暴衝擊灣區，東灣都布林下起冰雹。（受訪者供圖）
低溫冬季風暴衝擊灣區，東灣都布林下起冰雹。（受訪者供圖）
低溫冬季風暴衝擊灣區，東灣都布林下起冰雹。（受訪者供圖）

灣區 風暴 低溫

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